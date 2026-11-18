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SARONNO – Giornata con foschie e banchi di nebbia nelle ore più fredde, poi progressivo rasserenamento verso il pomeriggio. Le mattinate si presenteranno con visibilità ridotta in alcune zone, ma le nubi basse tenderanno a diradarsi lasciando spazio a condizioni più soleggiate nella parte centrale della giornata.

Le temperature oscilleranno tra minime intorno ai 5 gradi e massime fino a circa 15 gradi, con un aumento evidente durante le ore centrali. La probabilità di precipitazioni è sostanzialmente nulla per tutta la giornata e la quantità prevista rimane pari a 0 mm, quindi non sono attesi rovesci.

I venti saranno deboli o moderati, con qualche rinforzo nel primo pomeriggio: non si prevedono condizioni di vento significativo, ma non mancheranno raffiche passeggere durante le fasi più soleggiate.

In sintesi, oggi alternanza di nebbie mattutine e schiarite pomeridiane, temperature miti per il periodo e tempo asciutto.

Per domani è attesa una svolta più perturbata: pioggia diffusa con accumuli intorno a 8 mm e temperature in lieve calo rispetto a oggi.

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