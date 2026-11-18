Comasco

MOZZATE – Un milione di euro dalla Regione Lombardia per la messa in sicurezza del sottopasso ferroviario lungo la strada provinciale 24 a Mozzate. L’intervento rientra in un più ampio programma regionale di manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali e ferroviarie.

Il finanziamento riguarderà anche un secondo sottopasso, quello della provinciale 32 a Novedrate. L’investimento complessivo previsto per i due interventi supera il milione di euro.

Secondo il programma annunciato, i lavori inizieranno nel 2028 e si concluderanno nel 2030. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e garantire nel tempo l’efficienza delle strutture. Il provvedimento regionale prevede complessivamente 42 interventi su ponti e gallerie della rete stradale lombarda, per un investimento di 44,9 milioni di euro, come spiegato dall’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Mozzate, Clemente Ciccozzi, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Comune e Regione. Il sindaco ha inoltre ricordato un altro progetto, finanziato con 20 mila euro e sviluppato insieme alle Ferrovie, per l’installazione di un impianto semaforico destinato a segnalare agli automobilisti gli allagamenti nella zona del sottopasso.

18112026