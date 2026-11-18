Solaro

SOLARO – Saranno le piccole lanterne costruite dai bambini insieme ai loro genitori a rischiarare il centro di Solaro nel pomeriggio di giovedì 19 novembre. Il ritrovo è fissato alle 17.15 al polo di comunità Regina Elena, da dove prenderà il via la nuova edizione della Passeggiata di luce. Il corteo partirà poi da piazza Cadorna per attraversare via Primo Maggio e via Mazzini, concludendo il proprio percorso a Villa Borromeo con i saluti istituzionali finali.

L’iniziativa nasce per celebrare la Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, istituita per ricordare la Convenzione ONU del 1989, e quest’anno sceglie come tema centrale l’articolo 12 del documento, dedicato al diritto all’ascolto. A promuovere l’appuntamento è il coordinamento pedagogico di Comuni Insieme per lo sviluppo sociale, che ripropone un format avviato due anni fa nell’ambito del progetto “Passepartout” con l’intento di dare visibilità ai temi legati alla crescita dei più piccoli.

Alla preparazione dell’evento hanno aderito con entusiasmo tutti i servizi territoriali per la fascia zero-sei anni, coinvolgendo attivamente le famiglie nella realizzazione manuale delle lanterne da portare durante il cammino.

Dal punto di vista istituzionale, la consigliera comunale con delega all’infanzia Giorgia Seveso ha espresso grande soddisfazione per l’opportunità di ospitare anche a Solaro una tappa delle iniziative legate a questa ricorrenza. Nel sottolineare il costante affiancamento dell’amministrazione comunale ai servizi locali per arricchire l’offerta formativa ed educativa del territorio, la consigliera ha inoltre ribadito che la sinergia con asili e scuole dell’infanzia proseguirà nel corso dell’intero anno scolastico attraverso nuovi progetti rivolti ai bambini e alle loro famiglie.

(foto d’archivio)

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