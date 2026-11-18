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SARONNO – Trasferta a Trieste per la Pugilistica Saronnese, che ha partecipato a una serata di boxe con sette atleti accompagnati dal maestro Davide “Dax” Palumbo. Il bilancio è stato di tre vittorie, tre sconfitte e un pareggio, con prestazioni che hanno soddisfatto lo staff tecnico della società saronnese.

L’appuntamento triestino ha proposto un programma di incontri che comprendeva anche un match valido per il titolo italiano professionistico femminile, offrendo ai giovani pugili saronnesi l’occasione di confrontarsi in un contesto di particolare interesse sportivo. A rappresentare la Pugilistica Saronnese sono stati Alessia, Gabriel, Lory, Micol, Rio, Riky e Samuele. Sette atleti che, indipendentemente dai risultati ottenuti sul ring, hanno ricevuto l’apprezzamento della società per l’impegno e la qualità delle rispettive prestazioni.

«Il bilancio è di 3 vittorie, 3 sconfitte e un pareggio, ma soprattutto prestazioni di alto livello da parte di tutti», sottolinea la Pugilistica Saronnese nel resoconto pubblicato sui propri canali social.

La società ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare a tutti e sette i pugili, oltre a sottolineare il valore dell’esperienza vissuta insieme al maestro Palumbo. Una trasferta che si chiude dunque con un bilancio equilibrato nei risultati e positivo nelle valutazioni tecniche, confermando l’impegno della Pugilistica Saronnese nell’offrire ai propri atleti occasioni di confronto e crescita agonistica.

(foto di gruppo per la Pugilistica Saronnese a Trieste)

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