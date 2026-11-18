Città

SARONNO – Undici tappe, sei province e 950 chilometri percorsi in tre giorni per incontrare i volontari della Croce Rossa. C’è stata anche Saronno nel viaggio lombardo di Rosario Valastro, presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, che sabato 14 novembre ha fatto tappa al Comitato cittadino nell’ambito di un tour dedicato all’ascolto e al confronto con le realtà territoriali.

La visita a Saronno, prevista alle 9,30, ha aperto la seconda giornata di appuntamenti, prima del trasferimento a Casatenovo e delle successive tappe nel Bresciano e in Valle Camonica.

“Il mio lavoro non può limitarsi a presenze istituzionali o restare in una stanza a rispondere a mail, devo ascoltare tutti i Volontari”. Sono le parole con cui Valastro ha spiegato il significato del viaggio. Un’occasione per conoscere direttamente le attività dei Comitati, ascoltare le difficoltà di chi opera quotidianamente sul territorio e mantenere un rapporto diretto con le persone che rappresentano il cuore della Croce Rossa. Il presidente nazionale ha ricordato anche il proprio percorso, iniziato come volontario in un piccolo Comitato siciliano. Un’esperienza personale che ha richiamato per sottolineare l’importanza delle realtà locali e del loro impegno quotidiano.

Il tour lombardo era iniziato venerdì 13 novembre a Milano, con l’incontro istituzionale a Palazzo Lombardia con il presidente della Regione Attilio Fontana. Insieme a Valastro erano presenti il presidente della Cri Lombardia Maurizio Bonomi e i due vicepresidenti del Comitato regionale. Nel pomeriggio il presidente nazionale aveva raggiunto Gallarate per celebrare la conclusione dei lavori di sistemazione della sede del Comitato territoriale. La giornata era poi proseguita a Varese, con l’incontro con i volontari, una cena con i presidenti dei Comitati lombardi e l’inaugurazione della mensa del Comitato, affidata a una cooperativa che impiega persone con disabilità.

Sabato 14 novembre, dopo la tappa di Saronno, il programma è proseguito a Casatenovo, alle 12,30, quindi al Comitato del Garda Bresciano, alle 16, e a quello della Valle Camonica, alle 20. Domenica 15 novembre il viaggio si è concluso con gli appuntamenti a San Donato Milanese, al Comitato Area Sud Milanese, a Crema e infine al Comitato Cri Lodigiano Ovest.

Al termine delle tre giornate Valastro ha condiviso un bilancio del tour, ricordando le undici tappe e i 950 chilometri percorsi e rivolgendo un ringraziamento ai volontari incontrati.

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