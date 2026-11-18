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SARONNO – Un sorriso timido, poche parole e quella capacità speciale di far sentire tutti benvenuti. Giulio Concolino non aveva bisogno di mettersi al centro dell’attenzione per lasciare il segno. Lo faceva con la sua presenza, con la discrezione di chi sa ascoltare, con la semplicità di un gesto quotidiano ripetuto per 42 anni. Giulio si è spento all’età di 72 anni, lasciando un grande vuoto nella sua famiglia e in quanti hanno avuto modo di conoscerlo.

Marito e papà di tre figli, era un uomo riservato, quasi timido, ma capace di accogliere gli altri con un calore che non aveva bisogno di tante parole. Per oltre quattro decenni è stato il volto dietro il bancone del Bray Hill di via Rimembranze, ma definirlo soltanto il titolare di un pub sarebbe riduttivo. Giulio era una di quelle presenze che, giorno dopo giorno, diventano parte della vita delle persone e della memoria di una città.

Dietro al bancone aveva visto passare generazioni di saronnesi. Ragazzi diventati adulti, amici che si ritrovavano dopo il lavoro, persone che cercavano un momento di compagnia alla fine di una giornata. Per tutti c’era il suo modo gentile e discreto di accogliere, senza invadenza, senza grandi discorsi. Una birra, uno dei suoi golosi panini, due chiacchiere. Piccole cose che, grazie a lui, diventavano occasioni per stare bene insieme.

Era questo il dono di Giulio: saper creare familiarità, far sentire le persone a casa. Per 42 anni ha dedicato le sue giornate a un lavoro che era anche relazione, incontro, condivisione. E così è diventato un punto di riferimento per tante persone.

Ma Giulio non era soltanto il suo lavoro. C’erano gli affetti più cari, la moglie e i tre figli, e c’era una dimensione profonda della sua vita: la fede. Una fede che lui stesso raccontava di aver scoperto come San Paolo, attraverso un incontro capace di segnare la propria esistenza. Non soltanto una convinzione, ma una forza alla quale affidarsi, soprattutto nei momenti più difficili. Quando è arrivata la malattia, quella fede è stata per lui sostegno e balsamo nella sofferenza.

L’ultimo saluto a Giulio Concolino sarà giovedì 19 novembre, alle 15,15, nella chiesa parrocchiale Sacra Famiglia di Saronno, preceduto dalla recita del rosario alle 15. La salma si trova alla casa funeraria Miazzolo, in via Manzoni 43.

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