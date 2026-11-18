Città

SARONNO – Ti senti seguito mentre cammini per strada? Una telefonata, l’ingresso in un supermercato o la scelta di avvicinarsi ad altre persone possono aiutare a gestire una situazione di potenziale pericolo. Sono alcuni dei consigli che la polizia locale di Saronno vuole portare direttamente nelle vie cittadine, attraverso cartelli informativi da installare sui pali della luce. L’obiettivo è offrire ai cittadini indicazioni semplici e immediate da seguire quando temono di essere pedinati.

Ad annunciare il progetto è stato il comandante della polizia locale Claudio Borsani, che ha illustrato l’iniziativa spiegando come nasce e quali comportamenti si vogliono suggerire ai saronnesi. “Qualche tempo fa era esplosa questa problematica di essere seguiti da persone poco raccomandabili – ha ricordato Borsani – Adesso la situazione si è un po’ calmata, ma vogliamo comunque divulgare le buone regole da seguire”.

Cosa fare se si teme di essere seguiti

Il primo suggerimento riguarda il telefono. Chi ha la sensazione di essere seguito può chiamare una persona di fiducia per avvisarla della situazione. Secondo il comandante, anche il semplice gesto di fingere una telefonata può avere un effetto deterrente. Un’altra possibilità è cercare la vicinanza di altre persone oppure raggiungere un luogo frequentato. Borsani ha fatto un esempio molto concreto: entrare in un supermercato, anche senza avere nulla da acquistare. Una scelta che permette di raggiungere un ambiente più sicuro e osservare se la persona sospetta continua a seguire gli stessi spostamenti. Tra le indicazioni che saranno diffuse c’è anche quella di dirigersi verso un presidio delle forze dell’ordine, come la stazione dei carabinieri o il comando della polizia locale in Municipio.

Cartelli sui lampioni per ricordare le regole nei momenti di paura

La particolarità del progetto sta proprio nella scelta di utilizzare i pali dell’illuminazione pubblica per diffondere le informazioni. Non soltanto una campagna di sensibilizzazione, quindi, ma un modo per mettere i consigli a disposizione dei cittadini direttamente lungo le strade. Borsani ha spiegato che spesso si tratta di comportamenti già conosciuti, ma che possono essere dimenticati proprio quando servono di più. “È chiaro che le cose che si dicono sono sempre quelle, ma è evidente che magari nel momento del bisogno uno non se le ricorda”.

Da qui l’idea dei cartelli, pensati per offrire un promemoria immediato a chi si trova in difficoltà: “Lo scopo di questi cartelli sui pali della luce è proprio quello di ricordare alla persona che magari si trova in quella situazione come si deve comportare. Magari vede il cartello e gli si accende una lampadina”.

Il progetto è ancora in fase di preparazione anche se il comandante ha anticipato che l’iniziativa sarà sviluppata a breve, senza però indicare una data precisa per l’installazione dei cartelli né le strade in cui saranno collocati. L’intento dell’Amministrazione comunale e della polizia locale è fornire uno strumento di prevenzione accessibile a tutti, capace di aiutare i cittadini a ricordare i comportamenti utili anche nei momenti di paura o panico.

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