Saronno, dieci anni di Casa di Marta: si festeggia con la messa solenne e l’inaugurazione della mostra “Volti che aiutano”
18 Novembre 2026
SARONNO – Il 19 novembre rappresenta una data simbolica e centrale nel percorso di Casa di Marta, coincidente con il giorno dell’anniversario della sua fondazione. Da dieci anni la struttura rappresenta un motore di solidarietà per la comunità di Saronno, grazie all’impegno costante di volontari, sostenitori e operatori che ogni giorno varcano la sua soglia per offrire supporto a chi si trova in condizione di bisogno.
Per rendere grazie del cammino percorso nel corso di questo decennio, giovedì 19 novembre alle 20.45 si terrà alla Casa di Marta la solenne santa messa di ringraziamento, presieduta da monsignor Erminio De Scalzi.
In concomitanza con la funzione religiosa verrà inaugurata l’esposizione fotografica intitolata “Volti che aiutano“, curata da Marco De Scalzi e realizzata in collaborazione con i fotografi del gruppo fotografico Agorà Saronno. Un percorso visivo ed emozionante ideato per mettere al centro le persone e gli sguardi di chi, ogni giorno, rende viva la solidarietà in città.
(foto d’archivio)
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