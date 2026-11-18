Cronaca

SARONNO – Un vaso di rose bianche, raccolte da un nastro viola in segno di lutto. Un piccolo gesto, silenzioso e pieno d’amore, per ricordare un papà che non c’è più. La sua famiglia lo aveva lasciato vicino alla fermata degli autobus di piazza San Francesco, nel punto in cui l’uomo si era sentito male sabato 7 novembre. Ma poche ore dopo quei fiori erano già scomparsi. A raccontare quanto accaduto è la figlia dell’uomo, per condividere il proprio dolore e l’amarezza per un gesto di ricordo che non ha trovato il rispetto sperato.

“Sono la figlia del signore che si è sentito male sotto i portici il 7 novembre. Purtroppo papà non ce l’ha fatta”. Poche parole che danno un epilogo triste a una notizia di cronaca raccontata nei giorni scorsi. Dietro quell’intervento di soccorso c’erano una persona, una famiglia, degli affetti. E oggi ci sono una moglie e due figli che devono fare i conti con la sua assenza.

“Sabato, con mia mamma e mio fratello, abbiamo portato un vaso di fiori, adagiandolo simbolicamente nei pressi del posto in cui si è sentito male e dove ci ha lasciato, vicino alla fermata degli autobus in piazza San Francesco: erano rose bianche con un nastro viola, segno di lutto”. Un modo semplice per lasciare un segno, per fermarsi ancora un momento in quel luogo e trasformarlo, almeno per un istante, in uno spazio di memoria.

Ma la mattina successiva la figlia, passando nuovamente sotto i portici, non ha più trovato il vaso: “Passando di là, ho visto che il vaso non c’è già più… Non c’è più rispetto per nessuno, né per i vivi né per i morti”. Non è noto chi abbia tolto i fiori, né per quale motivo. Resta però l’amarezza di una famiglia che, in giorni già segnati da una perdita dolorosa, ha voluto ricordare il proprio caro con un omaggio semplice e concreto.

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