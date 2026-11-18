Città

SARONNO – Da domani torna a Saronno il mercatino invernale di beneficenza, giunto alla dodicesima edizione, promosso da un gruppo di amiche che dal 2021 porta avanti un progetto di solidarietà e riuso. L’iniziativa si svolgerà all’oratorio di via Legnani 1 e coinvolgerà cittadini e volontari in diverse giornate dedicate alla raccolta e alla vendita di abiti, accessori e oggetti. La raccolta è in programma lunedì 16 e martedì 17 novembre, dalle 15 alle 18 e dalle 20.30 alle 21.30. Sarà possibile donare coperte e piumoni, abbigliamento invernale per bambini, ragazzi e adulti, scarpe da bambino, scarpe da ginnastica nuove per adulti, giochi completi e in ottimo stato, oltre a borse, portafogli, guanti, sciarpe, cappelli e bigiotteria.

La vendita si terrà giovedì 19 e venerdì 20 novembre, dalle 18 alle 21, e sabato 21 novembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Domenica 22 novembre, invece, spazio al fuori tutto, con apertura dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.

Un aiuto concreto per le famiglie

Il mercatino è nato nel giugno 2021 dall’idea di alcune amiche, con il duplice obiettivo di favorire il riciclo di abiti e oggetti ancora utilizzabili e raccogliere fondi per le persone in difficoltà. Il ricavato sarà destinato alle famiglie di Saronno seguite dall’associazione San Vincenzo e da altre realtà del territorio.

Sono circa 140 i nuclei familiari che fanno riferimento alla San Vincenzo cittadina. Una platea i cui bisogni, spiegano le organizzatrici, sono cresciuti negli ultimi anni anche a causa dell’aumento del costo della vita, delle bollette e delle spese quotidiane.

Accanto alla solidarietà, resta centrale l’attenzione all’ambiente: recuperare ciò che non viene più utilizzato significa evitare sprechi e permettere a vestiti, giochi e accessori di trovare una nuova casa. Per questo le organizzatrici invitano a donare esclusivamente articoli in buono stato, puliti e completi, che possano essere ancora utilizzati e, nel caso dei giochi, anche regalati ai bambini in occasione del Natale.

Un’iniziativa che negli anni è cresciuta grazie alla partecipazione dei cittadini e alla generosità di chi sceglie di contribuire. Per informazioni è possibile contattare Nicoletta al 3474482164, Vanda al 3482668751, Marzia al 3397745685 ed Emanuela al 3383548178.

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