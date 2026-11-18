Comasco

ROVELLASCA – Un’occasione concreta per guardare al domani con maggiore consapevolezza e costruire le basi del proprio percorso di studi: sabato 21 novembre, dalle 10 alle 12, la sede della scuola primaria in via Volta 20 a Rovellasca ospita la nuova edizione del salone dell’orientamento, l’appuntamento promosso dall’istituto comprensivo cittadino che quest’anno registra la partecipazione di ben 31 scuole secondarie di secondo grado del territorio.

L’iniziativa si sviluppa come una vera e propria vetrina pensata per avvicinare i ragazzi e le loro famiglie agli istituti superiori a cui tradizionalmente si iscrivono gli alunni del comprensivo. Lontano dalle scelte affrettate, ciascuna scuola partecipante avrà a disposizione un apposito spazio espositivo per presentarsi, dialogare direttamente con studenti e genitori e far conoscere nel dettaglio la propria offerta formativa.

A rendere l’appuntamento un punto di riferimento ormai consolidato nel calendario scolastico locale è l’attenzione che l’istituto comprensivo di Rovellasca dedica da anni al tema dell’orientamento, individuato come una delle priorità fondamentali per accompagnare i giovani verso un futuro successo formativo.

L’incontro, molto gradito alle famiglie del territorio e aperto liberamente a studenti e genitori interessati, si propone come un momento di confronto prezioso per chiarire dubbi e valutare le diverse opportunità dopo le scuole medie. Per agevolare l’arrivo dei visitatori, la struttura scolastica di via Volta mette inoltre a disposizione un ampio parcheggio.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newsletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09