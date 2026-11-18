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PATTAYA – Impresa mondiale per il giovanissimo saronnese Ludovico Bini che, ai Campionati Mondiali Paralimpici ITTF di tennistavolo a Pattaya in Thailandia, conquista la semifinale del torneo singolare maschile classe 8.

Un risultato magnifico conquistato dal giovane atleta saronnese che, dopo aver messo in mostra le sue fantastiche doti durante i quarti di finale vinti contro il fuoriclasse cinese classe 1994 cinque volte medaglia d’oro alle paralimpiadi Zhao Shuai per 3-1, dovrà sfidare il britannico Aaron McKibbin, match in programma alle 9 del mattino di oggi 18 novembre che potrà essere seguito in diretta streaming gratuitamente sul canale YouTube di ITTFWorld.

Una sfida sicuramente complessa visto il palmares del trentacinquenne inglese ma che sicuramente non spaventerà Ludovico Bini che, a soli 18 anni, sta già facendo vedere al mondo le sue spettacolari qualità. Percorso e risultati che portano un enorme orgoglio, oltre che alla città di Saronno che può vantare in casa un giovanissimo fuoriclasse, all’Asd Tennistavolo Saronno, società di cui Ludovico Bini è iscritto dal 2021, anno in cui il giovane ha deciso di praticare lo sport crescendo tra ottimi allenatori e nuovi amici fino ad arrivare alla conquista del primo titolo di campione d’Italia assoluto di classe 9 nel 2023.