Tradate, rinnovato il direttivo della protezione civile: confermato il coordinatore Andrea Tirriciello
18 Novembre 2026
TRADATE – Rinnovato il consiglio direttivo del gruppo comunale di protezione civile di Tradate. Le elezioni si sono svolte mercoledì 11 novembre nella sede dell’associazione, alla presenza del sindaco Giuseppe Bascialla e del nuovo comandante della polizia locale Michele Malizia.
Cinque i volontari eletti nel nuovo consiglio direttivo: Claudio Alberto Citterio, Vito Nigro, Bruno Sirianni, Andrea Tirriciello e Matteo Varacalli. Il rinnovo degli incarichi rappresenta un passaggio importante per l’organizzazione delle attività del gruppo, impegnato nella prevenzione dei rischi e nel supporto alla comunità.
Nel ruolo di coordinatore operativo è stato confermato Andrea Tirriciello, che proseguirà quindi il proprio incarico alla guida delle attività operative dei volontari.
La carica di vicecoordinatore è stata invece affidata a Vito Nigro, che continuerà a ricoprire anche i ruoli di segretario e tesoriere del gruppo.
Confermato inoltre Claudio Alberto Citterio nel ruolo di caposquadra, su indicazione dei volontari.
Prevenzione, formazione e collaborazione con le altre forze del territorio
In occasione del rinnovo del direttivo, la protezione civile di Tradate ha ribadito gli obiettivi che guideranno il lavoro dei prossimi mesi.
Tra le priorità figurano la prevenzione dei rischi, gli interventi di protezione attiva a sostegno delle altre forze operative presenti sul territorio e le attività di formazione e addestramento nelle scuole.
Particolare attenzione sarà riservata anche alle esigenze della cittadinanza, con l’obiettivo di rafforzare la capacità di risposta alle situazioni di emergenza e contribuire alla sicurezza del territorio.
Dal gruppo sono arrivati gli auguri di buon lavoro a tutti i volontari e ai componenti del nuovo consiglio direttivo, con l’impegno a proseguire le attività al servizio della comunità tradatese.
18112026