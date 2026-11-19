100 nuove piantine nel Parco del Lura: appuntamento il 20 novembre per far crescere il bosco
19 Novembre 2026
L’attività si svolgerà nel Parco territoriale di Saronno, con ritrovo alla Cascina della Vigna, in via Togliatti. Protagoniste saranno 100 nuove piantine forestali fornite da Ersaf (Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste), che verranno messe a dimora per contribuire alla crescita del patrimonio verde locale.
L’invito è rivolto in particolare a coloro a cui sono state affidate le piante durante il River Festival: potranno portarle con sé e partecipare alla loro messa a dimora. Tutto il materiale necessario per l’attività, compresi i guanti, sarà fornito direttamente sul posto.
In caso di maltempo, la piantumazione sarà rinviata a una data da destinarsi. Per partecipare è consigliata la prenotazione su Eventbrite, selezionando l’appuntamento Il futuro mette radici – Far crescere il bosco.
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