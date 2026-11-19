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MONZA – Trasformare la sensibilizzazione contro la violenza di genere da semplice ricorrenza del calendario a una responsabilità istituzionale permanente, capace di andare oltre le commemorazioni e diventare impegno concreto. È questo l’obiettivo della proposta di indirizzo depositata dal gruppo provinciale di centrosinistra Brianza Rete Comune e presentata nei giorni scorsi al Presidente della Provincia Santambrogio.

In vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il centrosinistra chiede all’Ente provinciale di esercitare il proprio ruolo di coordinamento territoriale e di raccordo con il sistema scolastico per avviare un percorso strutturato di prevenzione culturale ed educativa.

“La violenza di genere non è soltanto una questione di sicurezza, di tutela delle vittime o di repressione dei reati” spiega Sara Dossola, consigliera provinciale ideatrice della proposta. “È anche una questione culturale, educativa e sociale, che interroga i nostri modelli di relazione, il linguaggio, gli stereotipi, le disuguaglianze e la capacità di riconoscere nell’altro una persona, prima ancora delle sue caratteristiche, della sua identità e delle sue differenze.”

Accanto al 25 novembre, il documento di Brianza Rete Comune propone di valorizzare nel percorso educativo anche altre due date chiave: il 17 maggio (Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia) e il 20 novembre (Transgender Day of Remembrance – TDoR). “Non si tratta di sovrapporre ricorrenze che hanno storie diverse” sostiene il capogruppo Vincenzo Di Paolo “ma di riconoscere che nessuna persona deve essere umiliata, discriminata o subire violenza per ciò che è, per come vive o per le proprie scelte personali.”

Nel concreto, la proposta impegna il Presidente e l’Amministrazione provinciale su alcuni punti chiave: rendere il contrasto alla violenza di genere e la promozione delle pari opportunità un impegno strutturale durante tutto l’anno; avviare una ricognizione delle buone pratiche presenti sul territorio, confrontando le esperienze di Rete Artemide, Comuni, Ambiti territoriali, centri antiviolenza, servizi sociosanitari, scuole e università; organizzare a marzo 2027 un convegno pubblico di confronto e restituzione che coinvolga istituzioni, rappresentanze studentesche, mondo accademico e associazioni.

“Dobbiamo rafforzare le alleanze, rendere visibili le esperienze e individuare insieme bisogni, criticità e possibilità di intervento” afferma Sara Dossola. “Le giornate del 17 maggio, del 20 novembre e del 25 novembre ci invitano a guardare esperienze diverse di sofferenza, esclusione e violenza, e ci ricordano che dietro ogni storia ci sono persone, relazioni, famiglie, fragilità, diritti e aspirazioni che meritano ascolto e rispetto.”

“La tutela della persona non può dipendere dalla sensibilità dei singoli amministratori di turno – concludono i consiglieri di Brianza Rete Comune. Il nostro territorio ha già risorse preziose: il compito della Provincia è valorizzare queste esperienze, coinvolgere le giovani generazioni sui temi del consenso e del rispetto, e trasformare le parole in azioni concrete e verificabili”.

(foto archivio: Vincenzo Di Paolo)