Brianza Rete Comune, proposta di impegno contro la violenza di genere: nel piano anche scuole e università
19 Novembre 2026
MONZA – Trasformare la sensibilizzazione contro la violenza di genere da semplice ricorrenza del calendario a una responsabilità istituzionale permanente, capace di andare oltre le commemorazioni e diventare impegno concreto. È questo l’obiettivo della proposta di indirizzo depositata dal gruppo provinciale di centrosinistra Brianza Rete Comune e presentata nei giorni scorsi al Presidente della Provincia Santambrogio.
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