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SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Giuseppe Calderazzo dal titolo “Area progressista: l’unità ha senso solo se nasce da un progetto”.

Il dibattito sul futuro dell’area progressista non può ridursi alla semplice ricerca della coalizione numericamente più ampia. Ogni consenso è importante e ogni contributo può essere utile, ma l’unità non può essere considerata un valore autosufficiente, indipendentemente dai contenuti che la sostengono.

Esiste infatti una differenza sostanziale tra una coalizione larga e una coalizione indefinita. La prima mette insieme sensibilità e culture politiche differenti sulla base di un compromesso dichiarato e di obiettivi condivisi. La seconda rischia invece di rinviare le proprie contraddizioni, confidando esclusivamente nell’esistenza di un avversario comune.

La questione centrale, quindi, non è decidere chi debba stare dentro o fuori da un determinato perimetro politico. È stabilire quale progetto debba caratterizzare l’area progressista e quali siano le priorità attorno alle quali costruire una proposta credibile di governo.

Negli ultimi anni l’area progressista ha riportato al centro del proprio linguaggio temi fondamentali: salari, precarietà, sanità pubblica, scuola, diseguaglianze, diritto alla casa, protezione del lavoro, transizione ecologica, politica industriale, fiscalità e diritti.

Ma una svolta autentica non può fermarsi alle parole. Occorre trasformare questi principi in scelte riconoscibili.

Se si considera la precarizzazione del lavoro un problema, bisogna indicare quali strumenti utilizzare per contrastarla. Se si ritiene che il mercato non possa rappresentare l’unico criterio di regolazione della società, bisogna chiarire quale equilibrio costruire tra iniziativa privata, interesse collettivo e intervento pubblico. Se si vuole recuperare il rapporto con lavoratori, giovani, famiglie e ceti impoveriti, bisogna interrogarsi seriamente sulle ragioni che hanno progressivamente allontanato una parte di questi cittadini dalla partecipazione politica e dal voto.

Una comunità politica matura non deve avere paura di discutere la propria storia. Deve saper distinguere ciò che considera ancora valido da ciò che ritiene necessario correggere o superare.

Lo stesso ragionamento vale per le alleanze. L’aritmetica elettorale è necessaria, ma non sufficiente. Gli elettori non appartengono ai partiti e non possono essere semplicemente sommati come percentuali. Una coalizione può acquisire consenso in una direzione e perderlo in un’altra; può apparire più larga nella rappresentazione politica e, contemporaneamente, diventare meno capace di mobilitare la società.

Per questo la domanda non può essere soltanto quanti voti possa portare ogni componente. Occorre chiedersi quale elettorato una coalizione sia capace di mobilitare, quale possa invece allontanare e, soprattutto, quale idea di governo riesca a rendere credibile.

Un’alleanza costruita soltanto contro qualcuno può essere sufficiente per affrontare una competizione elettorale. Difficilmente è sufficiente per governare.

Governare significa scegliere.

Significa assumere posizioni sul lavoro, sui salari, sul fisco, sulle pensioni, sulla sanità, sulla scuola, sulla politica industriale, sull’ambiente, sulla produttività, sulle diseguaglianze, sui diritti e sulla politica internazionale. Le differenze tra le diverse culture dell’area progressista non devono essere negate o nascoste. Devono essere affrontate politicamente.

Anche il rapporto tra moderazione e cambiamento merita di essere liberato da un equivoco.

Moderazione non significa immobilismo.

Una grande area progressista deve essere capace di parlare anche ai ceti moderati, produttivi e professionali, senza per questo rinunciare alla propria ambizione di trasformazione. Si può perseguire una maggiore giustizia sociale senza adottare linguaggi massimalisti; sostenere il lavoro senza immaginare impossibili ritorni al passato; favorire crescita e impresa senza rinunciare alla tutela sociale; promuovere redistribuzione e servizi pubblici efficienti mantenendo attenzione alla sostenibilità economica delle scelte.

Essere riformisti dovrebbe significare esattamente questo: cambiare concretamente la realtà, non ridurre preventivamente il cambiamento alla sola misura di ciò che non disturba gli equilibri esistenti.

La questione decisiva rimane, però, quella della credibilità.

Gli elettori possono comprendere il compromesso. Possono accettare che una coalizione raccolga sensibilità anche molto differenti. Ma devono poterne comprendere il significato.

Non è sufficiente chiedere unità per vincere. Occorre spiegare per fare cosa si vuole vincere.

In assenza di questa risposta si produce un rischio paradossale: l’unità, costruita per ampliare il consenso, può diventare essa stessa motivo di disaffezione. Ed è proprio per questo che l’astensionismo dovrebbe preoccupare l’area progressista almeno quanto gli spostamenti percentuali tra le diverse forze politiche.

Una parte importante del consenso da recuperare potrebbe infatti non trovarsi nel passaggio degli elettori da una formazione all’altra, ma nel rapporto con milioni di cittadini che non riconoscono più nella politica uno strumento capace di incidere concretamente sulla propria condizione.

Per ricostruire questo rapporto non servono alleanze simboliche. Servono compromessi politici chiari.

Un compromesso serio non nasconde le differenze. Le riconosce e contemporaneamente individua alcuni obiettivi sui quali assumere insieme una responsabilità di governo. È questo che consente a culture politiche differenti di convivere senza perdere la propria identità.

Per questa ragione sarebbe opportuno invertire il metodo con cui troppo spesso viene affrontato il tema delle alleanze.

Prima il progetto, poi il perimetro.

Prima occorre definire cosa fare su lavoro, salari, sanità, scuola, fiscalità, produttività, politica industriale, ambiente, diseguaglianze e diritti. Successivamente bisogna verificare quali sensibilità politiche siano disponibili a condividere con lealtà un nucleo sufficientemente ampio di queste scelte.

Solo così una coalizione diventa politica e non semplicemente elettorale.

L’area progressista non deve temere la propria pluralità. Culture sociali, ambientaliste, riformiste, civiche, liberal-progressiste e solidaristiche possono rappresentare una ricchezza, a condizione che il confronto tra loro produca una sintesi e non una permanente ambiguità.

Esistono certamente sensibilità differenti sul rapporto tra mercato e intervento pubblico, tra redistribuzione e crescita, tra rappresentanza sociale e innovazione, tra ricerca del consenso moderato e mobilitazione dell’elettorato progressista.

Sono differenze politiche reali.

Il problema non è che esistano. Il problema nasce quando si finge che non esistano.

L’unità non può quindi significare semplicemente riunire nello stesso schieramento tutto ciò che si colloca in alternativa alla destra. Deve esprimere qualcosa di più ambizioso: costruire una ragione comune sufficientemente forte perché culture differenti decidano non soltanto di presentarsi insieme alle elezioni, ma di governare insieme il Paese.

Se questa ragione comune sarà chiara, anche alleanze complesse potranno risultare comprensibili e credibili. Se invece resterà indefinita, il numero dei soggetti riuniti nella stessa coalizione conterà relativamente.

Perché certamente si può perdere dividendosi.

Ma per l’area progressista esiste un rischio forse ancora maggiore: riuscire finalmente a stare tutti insieme senza essere più capaci di spiegare agli elettori per fare che cosa.

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