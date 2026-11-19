Città

SARONNO – “La nuova campagna dell’amministrazione Pagani, che prevede di affiggere cartelli sui pali della luce per spiegare come comportarsi in caso di pedinamento, merita qualche riflessione”.

Inizia così la nota della Lega Saronno che affronta uno dei progetti usciti dalla serata dedicata al Controllo di vicinato organizzata dall’Amministrazione.

“Dare consigli utili può essere positivo: entrare in un luogo affollato, chiamare una persona di fiducia o raggiungere un presidio delle forze dell’ordine aiuta a mantenere la lucidità. Ma è davvero questa la risposta che i saronnesi si aspettano sulla sicurezza?

Immaginiamo un turista che viene a visitare il Santuario, il centro storico o a gustare gli amaretti e trova cartelli su come difendersi da chi potrebbe seguirlo. Cosa penserà? Che si trova in una città accogliente e sicura o, più probabilmente, in un luogo dove servono istruzioni per evitare brutte esperienze?

Non si critica l’informazione né la prevenzione, ma la sicurezza non può diventare un corso di sopravvivenza urbana. I cittadini chiedono presidio costante del territorio, controlli efficaci, pattugliamenti e interventi concreti contro chi crea insicurezza.

Si parla di persone “poco raccomandabili” che seguono i passanti: il compito delle istituzioni è spiegare come difendersi o impedire che questo accada? Il rischio è un messaggio sbagliato: anziché contrastare degrado e insicurezza, si insegna ai cittadini ad arrangiarsi, quasi ammettendo che la soluzione spetti a chi subisce il problema.

Crediamo che la sicurezza debba tornare a essere responsabilità delle istituzioni, non dei singoli. Informare è utile, ma non sostituisce l’azione: i saronnesi hanno diritto di camminare serenamente, senza guardarsi alle spalle.

Saronno deve essere conosciuta per la propria storia, il patrimonio culturale, il commercio locale e la qualità della vita, non per una campagna che, pur con buone intenzioni, rischia di far apparire normale dover imparare a difendersi da chi ti segue. La vera sfida non è insegnare a reagire alla paura, ma garantire che non abbia motivo di esistere.

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