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CASTIGLIONE OLONA – Proseguono le segnalazioni di furti e tentativi di intrusione nelle abitazioni della zona. Il tema della sicurezza torna al centro delle discussioni sui social, dove i residenti raccontano episodi avvenuti in diverse zone del paese ed esprimono preoccupazione per il ripetersi di queste situazioni. Uno degli ultimi casi segnalati riguarda via Cesare Battisti a Castiglione Olona (è il tratto locale dell’ex Varesina) dove, secondo quanto riferito in un messaggio pubblicato sui social lo scorso fine settimana i malviventi sarebbero riusciti a introdursi in un’abitazione, mettendo a soqquadro i locali. Il furto sarebbe stato portato a termine, fortunatamente senza conseguenze fisiche per i proprietari.

Nello stesso messaggio si fa riferimento anche a un altro tentativo di furto, che non sarebbe andato a buon fine perché i responsabili sarebbero stati messi in fuga. Non vengono però precisati il luogo esatto e le circostanze dell’episodio.

La segnalazione si accompagna a una riflessione più generale sulla sicurezza a Castiglione Olona, con la preoccupazione che le abitazioni possano essere prese di mira con frequenza. Un disagio che trova spazio nelle discussioni online, dove si moltiplicano gli inviti a prestare attenzione e a segnalare eventuali movimenti sospetti.

(foto archivio)

19112026