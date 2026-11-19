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CERIANO LAGHETTO – Torna l’appuntamento con l’aperitivo organizzato dai Giovani della Lega della sezione di Ceriano Laghetto, questa volta dedicato a un tema di stringente attualità e forte impatto sociale: il contrasto alla violenza di genere. L’evento, intitolato “Analisi di femminicidi: Saman Abbas e Giulia Tramontano”, si terrà sabato 28 novembre alle 16.30 nella sede cittadina della Lega, in Via Cadorna 23.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di confronto costruttivo e un dibattito aperto alla cittadinanza sul fenomeno della violenza contro le donne. Attraverso l’approfondimento di due tragiche vicende di cronaca che hanno profondamente scosso l’opinione pubblica italiana, come quelle di Saman Abbas e Giulia Tramontano, i partecipanti avranno modo di riflettere sulle radici culturali, sociali e giuridiche del problema e sugli strumenti necessari per prevenirlo. “L’incontro si svolgerà in un clima informale accompagnato da un aperitivo ed è aperto a tutti i cittadini, ai giovani e a chiunque desideri portare il proprio contributo alla discussione” ha dichiarato la referente giovanile Chiara Brenna.

(foto archivio)

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