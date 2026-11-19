CERIANO LAGHETTO – Il Comune di Ceriano Laghetto invita cittadini e associazioni a segnalare persone e realtà del territorio che si sono distinte per il proprio impegno a favore della comunità, in vista dell’attribuzione della benemerenza civica Anadin d’Or.

Il riconoscimento è destinato a chi, attraverso opere concrete e iniziative, ha contribuito a dare prestigio al paese o ha servito con dedizione le sue istituzioni. Le candidature possono riguardare attività nei campi delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola e dello sport, ma anche iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico. Saranno inoltre prese in considerazione la collaborazione con la pubblica amministrazione e gli atti di coraggio e abnegazione civica.

Le segnalazioni dovranno essere presentate per iscritto, con la dicitura Candidatura all’attribuzione della benemerenza civica Anadin d’Or. La proposta dovrà essere sottoscritta, con firma e recapito leggibili, e accompagnata da una descrizione dettagliata dei fatti e delle motivazioni che sostengono la candidatura.

Le domande potranno essere spedite tramite servizio postale oppure consegnate direttamente all’ufficio protocollo del Comune. Il termine ultimo per la presentazione è fissato a lunedì 30 novembre.