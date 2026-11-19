Groane

CESATE – Venerdì 13 novembre, al Circolo Arci di Cesate, circa 300 persone hanno partecipato in presenza all’assemblea pubblica del Comitato per la tutela del territorio di Cesate. In media altre 80 hanno seguito la serata in streaming. Una partecipazione che conferma quanto il piano per il data center in via Leoncavallo stia a cuore alla cittadinanza.

Ha aperto la serata Sergio Manera, fisico e ricercatore dell’Università di Pavia, con un intervento sulle isole di calore. Ha spiegato come in Lombardia questo fenomeno sia aggravato dalle frequenti inversioni termiche, che intrappolano calore e inquinanti negli strati bassi dell’atmosfera. Le conseguenze riguardano la salute delle persone, l’agricoltura e la diffusione di specie aliene, soprattutto insetti.

Il gruppo tecnico del Comitato ha poi offerto una lettura concreta del piano di trasformazione dell’area. Il punto di partenza sono stati i documenti pubblicati dal Comune nell’albo pretorio, cioè le carte del piano stesso. Numeri alla mano, resi comprensibili con paragoni quotidiani, sono emerse le criticità: le dimensioni dell’insediamento, i consumi energetici, i generatori diesel, le emissioni, il rumore e le ricadute economiche reali per il paese.

Nella parte finale il Comitato ha presentato la proposta di moratoria per la sospensione dei procedimenti autorizzativi sui data center, che i presenti hanno potuto firmare. Ha inoltre reso conto pubblicamente delle entrate e delle spese sostenute finora.

Grande spazio è stato dato agli interventi, sia del pubblico in sala sia di chi seguiva da remoto: domande, dubbi e proposte, in un confronto aperto e nel merito.”È quel confronto che i cittadini di Cesate chiedevano da mesi e che finora non è stato loro offerto”, così hanno commentato dal comitato per la tutela dell’ambiente di Cesate.

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