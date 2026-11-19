Saronnese

CISLAGO – Un nuovo passo avanti per la sicurezza e il primo soccorso sul territorio. Ora tutte le colonnine Pad di Cislago sono dotate anche di un kit «Stop the Bleed», contenente strumenti per intervenire in caso di emorragie gravi. A darne notizia è l’associazione CislagoCuore odv, che ha promosso l’iniziativa per mettere a disposizione della cittadinanza ulteriori presidi di emergenza. I kit, collocati all’interno delle colonnine che ospitano i defibrillatori, comprendono un tourniquet, dispositivo utilizzato per arrestare temporaneamente le emorragie agli arti, e bende compressive per il controllo delle perdite di sangue.

L’obiettivo è ampliare le possibilità di intervento nei primi minuti di un’emergenza, in attesa dell’arrivo dei soccorritori, mettendo a disposizione strumenti che possono risultare fondamentali in situazioni particolarmente gravi. Il progetto si affianca alle attività di formazione già promosse dall’associazione. Dopo il successo del primo corso «Stop the Bleed», rivolto alla popolazione per insegnare le tecniche di controllo delle emorragie massive, CislagoCuore ha annunciato una nuova edizione dell’iniziativa formativa per gennaio.

L’installazione dei kit rappresenta dunque un ulteriore tassello nell’impegno dell’associazione per la diffusione della cultura del primo soccorso e la sicurezza dei cittadini.

16112026