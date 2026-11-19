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TRADATE – Anche Tradate ha partecipato alla Colletta alimentare, l’iniziativa nazionale di solidarietà che nello scorso fine settimana ha coinvolto numerosi volontari impegnati nella raccolta di generi alimentari da destinare alle persone e alle famiglie in difficoltà economica.

A testimoniare la partecipazione cittadina è stata anche la Comunità pastorale Santo Crocifisso, che ha condiviso sui propri canali social un messaggio dedicato all’edizione 2026 dell’iniziativa, promossa a livello nazionale dalla Fondazione Banco Alimentare.

La Colletta alimentare rappresenta ogni anno un’occasione per coinvolgere i cittadini in un gesto concreto di solidarietà. Chi partecipa può acquistare prodotti alimentari a lunga conservazione e donarli per sostenere le realtà assistenziali che si occupano delle persone più fragili.

Anche nel Tradatese l’iniziativa ha dunque rappresentato un momento di mobilitazione del volontariato e di attenzione verso chi attraversa situazioni di difficoltà. Un impegno che richiama il valore della collaborazione tra cittadini, associazioni e comunità locali. La raccolta si inserisce nell’attività che il Banco Alimentare porta avanti durante tutto l’anno, recuperando e distribuendo generi alimentari attraverso una rete di organizzazioni impegnate nell’assistenza alle persone bisognose.

19112026