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SARONNO – Un percorso tra arte barocca e contemporanea, alla scoperta di un soggetto che attraversa i secoli: lo sposalizio di Bacco e Arianna. Sabato 21 novembre la Delegazione Fai del Seprio propone a Saronno una visita che metterà in dialogo le opere di Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino, e la reinterpretazione realizzata dallo street artist Andrea Ravo Mattoni.

L’iniziativa partirà dalla Biblioteca civica di viale Santuario 2, dove i partecipanti potranno approfondire la conoscenza dell’artista barocco e della sua poetica attraverso l’osservazione dei teleri conservati nella struttura. Ad accompagnare il pubblico sarà Sergio Beato, che illustrerà le opere e il loro valore artistico.

La visita proseguirà poi nel centro cittadino, dove sarà possibile ammirare il nuovo murales realizzato da Ravo Mattoni, ispirato proprio a un particolare dello sposalizio di Bacco e Arianna del Legnanino. L’iniziativa intende così creare un ponte tra patrimonio storico e arte urbana contemporanea, mostrando come uno stesso soggetto possa essere raccontato attraverso epoche, sensibilità e tecniche differenti.

L’accreditamento è previsto alle 14.45, mentre la visita inizierà alle 15. Per partecipare è necessario prenotarsi e versare anticipatamente un contributo minimo di 10 euro per gli iscritti Fai e 15 euro per i non iscritti. Sarà possibile iscriversi al Fai o rinnovare la propria adesione anche sul posto.

Il punto di ritrovo è accessibile alle persone con disabilità motoria. Per il parcheggio sono indicati viale del Santuario e via Varese. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected].

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