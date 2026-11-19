Città

SARONNO – “Gli slogan verdi non ripuliscono l’aria”. È il nuovo affondo del gruppo consiliare di Forza Italia sul progetto di riqualificazione dell’ex Isotta Fraschini. Nel quarto dei cinque comunicati dedicati alle scelte approvate durante il doppio consiglio comunale dell’11 e 12 novembre, l’attenzione si sposta sull’inquinamento, sulle conseguenze del traffico e sulle modalità di bonifica dell’area.

È il penultimo intervento della serie. Dopo le critiche al rapporto tra Comune e operatore, al parco e alla viabilità, Forza Italia annuncia che l’ultima puntata sarà dedicata a una valutazione complessiva dell’intervento e dell’interesse pubblico.

QUI LA PRIMA PUNTATA – “Maggioranza supina, il Comune non faccia da ufficio stampa”

QUI LA SECONDA PUNTATA – “Il parco? Uno specchietto per le allodole”. Forza Italia chiede conto dei costi

QUI LA TERZA PUNTATA – “Dentro il girotondo radical chic, fuori le code infinite”. L’affondo di Forza Italia

Il traffico aggiuntivo non si distribuisce uniformemente su tutta Saronno. Si concentra su determinate strade, agli incroci, nei quartieri che devono assorbire i nuovi spostamenti. In particolare al Matteotti! È lì che chiediamo di capire quali saranno le conseguenze.

Per questo poniamo una domanda precisa: le valutazioni ambientali consentono di comprendere adeguatamente l’impatto sul quartiere Matteotti e sulla viabilità circostante, considerando anche gli ulteriori carichi dell’ex Pozzi Ginori e degli altri interventi?

Un dato complessivo riferito all’intera città come quello valutato da ATPA, non esaurisce la questione. Ai cittadini interessa sapere che cosa accadrà davanti alle loro case, sulle strade che percorrono, nei luoghi dove vivono e lavorano. La maggioranza spieghi quali valutazioni locali e cumulative sostengano le sue rassicurazioni.

Poi c’è il sottosuolo. Nel dibattito viene richiamata una bonifica in situ. Chiediamo che siano chiariti trattamenti eseguiti, eventuali contaminazioni residue, prescrizioni e vincoli per gli interventi futuri. E soprattutto: quanto hanno pesato le condizioni del sottosuolo sulle scelte del progetto?

Realizzare infrastrutture in un’area interessata da bonifica può comportare complessità ulteriori. Occorre quindi spiegare se e quanto queste condizioni abbiano inciso sulle soluzioni adottate e sulla soppressione della strada prevista dal PGTU, che giudichiamo una scelta sciagurata.

È una domanda alla quale servono risposte tecniche documentate. Non l’ennesima contrapposizione tra chi amerebbe gli alberi e chi vorrebbe soltanto automobili. O la solita frase: “Ma Arpa ha espresso un giudizio positivo su come e’ stata eseguita la bonifica.” Noi non dubitiamo della serietà dell’operatore. Noi diciamo che esistono bonifiche molto più costose migliori di quella in situ. Specie per residenza e verde. Per esempio con asportazione degli inquinanti, quella da sempre pretesa dal Comune di Saronno tranne che in questo caso. Altra questione che necessiterebbe di un chiarimento politico.

Chi amministra deve tenere insieme verde, salute, mobilità e qualità della vita. Anche fuori dal perimetro dell’operazione. Gli slogan pseudoverdi non bastano: chiediamo di conoscere gli effetti concreti delle scelte. Nell’ultima puntata tireremo le conclusioni. Tornando alla domanda che accompagna tutta questa vicenda: dove è l’interesse pubblico?

CONTINUA

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