Saronnese

GERENZANO – Un pomeriggio dedicato alla storia del calcio italiano, tra ricordi, aneddoti ed emozioni. Sabato 14 novembre si è svolto a Gerenzano l’incontro “Torino 1976: un’impresa unica e forse irripetibile”, che ha avuto come protagonista Nerina Radice, moglie dell’indimenticato Gigi Radice, allenatore che guidò i granata alla conquista dello scudetto nella stagione 1975-1976.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, ha richiamato numerosi partecipanti, interessati a rivivere una delle pagine più significative della storia del calcio italiano. A intervistare Nerina Radice è stato Alfredo Mariotti, che ha accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso i ricordi di quegli anni.

Al centro dell’incontro la figura di Gigi Radice, protagonista di una straordinaria impresa sportiva alla guida del Torino, capace di conquistare nel 1976 uno scudetto rimasto nella memoria dei tifosi granata. Attraverso le parole della moglie sono emersi anche aspetti più personali della vita dell’allenatore, con racconti e aneddoti legati all’esperienza torinese. Non sono mancati momenti di commozione, soprattutto quando Nerina Radice ha ripercorso gli anni trascorsi a Torino accanto al marito, condividendo con i presenti ricordi ed esperienze di vita.

L’amministrazione comunale ha espresso il proprio ringraziamento alla protagonista dell’incontro per la disponibilità e le emozioni trasmesse, ad Alfredo Mariotti per aver condotto l’intervista e al pubblico per la partecipazione. Un appuntamento che ha permesso di ricordare non soltanto un’impresa sportiva entrata nella storia, ma anche la figura umana di Gigi Radice, attraverso la testimonianza di chi gli è stato accanto.

(foto: alcuni momenti della serata)

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