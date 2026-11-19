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SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, 18 novembre, ci sono la scomparsa di Giulio Concolino, storico volto del pub Bray Hill, la sparizione dei fiori lasciati dalla famiglia di un uomo morto dopo un malore sotto i portici e la nuova iniziativa della polizia locale per prevenire i pedinamenti. Spazio anche al confronto politico sul progetto dell’ex Isotta Fraschini.

Saronno piange Giulio Concolino, scomparso a 72 anni. Per 42 anni è stato il volto del Bray Hill di via Rimembranze, un punto di riferimento per generazioni di saronnesi. Dietro al bancone aveva accolto clienti e amici con discrezione e gentilezza, trasformando il pub in un luogo di incontro e familiarità. Marito e padre di tre figli, era conosciuto anche per la sua fede, che lo aveva sostenuto durante la malattia. L’ultimo saluto è in programma giovedì 19 novembre alle 15.15 nella chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, preceduto dal rosario alle 15.

Un vaso di rose bianche con un nastro viola era stato lasciato dalla famiglia di un uomo morto dopo un malore, il 7 novembre, sotto i portici di piazza San Francesco. Un omaggio semplice, deposto vicino alla fermata dell’autobus nel punto in cui l’uomo si era sentito male. Ma il giorno successivo i fiori erano spariti. A raccontarlo è stata la figlia, che ha condiviso sui social l’amarezza per un gesto che ha ferito ulteriormente la famiglia, già provata dal lutto. Non è noto chi abbia rimosso il vaso né per quale motivo.

Una campagna informativa per aiutare i cittadini a comportarsi in caso di sospetto pedinamento. È il progetto annunciato dal comandante della polizia locale Claudio Borsani, che prevede l’installazione di cartelli sui pali dell’illuminazione pubblica. Tra i consigli, chiamare una persona di fiducia, raggiungere un luogo frequentato come un supermercato o avvicinarsi a un presidio delle forze dell’ordine. L’obiettivo è ricordare indicazioni semplici e immediate da mettere in pratica in una situazione di potenziale pericolo. L’iniziativa è in fase di preparazione, ma non è stata ancora indicata una data per l’installazione dei cartelli.

Nuovo intervento di Forza Italia sul progetto di riqualificazione dell’ex Isotta Fraschini. Nella terza puntata della serie di comunicati dedicati all’area, il gruppo consiliare concentra le critiche sulla viabilità e sui parcheggi per i pendolari. Secondo la ricostruzione del partito, i circa 400 posti auto oggi utilizzati sarebbero sostituiti da 200 stalli, con il rischio di aumentare la pressione sulla sosta cittadina. Forza Italia contesta inoltre l’assenza di collegamenti stradali che ritiene necessari e paventa un aggravamento delle code sulle strade già congestionate. Si tratta delle valutazioni espresse dal gruppo politico nel suo comunicato.

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