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SARONNO – Ha poche settimane di vita, due grandi occhi curiosi e un musetto bianco e nero. Si chiama Simon ed è un gattino che sta affrontando una difficoltà proprio nei suoi primi, delicatissimi giorni di vita. Per aiutarlo a crescere, la Protezione Animali Saronnese Valle Lura Odv (Pasval) lancia un appello alla generosità dei cittadini: servono alimenti specifici per accompagnarlo nello svezzamento.

La storia di Simon è cominciata qualche settimana fa, quando il piccolo, che aveva soltanto pochi giorni, è stato affidato alle cure di una volontaria. Era così piccolo da aver bisogno di essere allattato e seguito passo dopo passo, con tutte le attenzioni che richiede un cucciolo nelle prime settimane di vita.

“È andato tutto bene per tre settimane, finché qualche giorno fa è diventato intollerante al latte” racconta la volontaria che si sta prendendo cura di lui. Un problema arrivato proprio quando sembrava che il piccolo stesse crescendo senza difficoltà. La visita veterinaria ha evidenziato un’infiammazione intestinale e la necessità di iniziare lo svezzamento con alimenti specifici, adatti alla sua età e alle sue condizioni.

Per Simon, adesso, anche una semplice scatoletta di cibo può fare la differenza. È per questo che Protezione Animali Saronnese Valle Lura Odv ha deciso di chiedere una mano ai saronnesi.

In particolare, l’associazione cerca due alimenti umidi per gattini:

Natural Trainer Baby Kitten con tacchino , indicato per gattini a partire dalle tre settimane.

, indicato per gattini a partire dalle tre settimane. Royal Canin Mother & Babycat, alimento umido per la prima fase dello svezzamento.

Non si tratta quindi di una raccolta generica di cibo, ma di una richiesta mirata per rispondere alle necessità del piccolo Simon.

Dietro questo appello c’è il lavoro quotidiano dei volontari che si prendono cura degli animali più fragili, spesso quando sono ancora troppo piccoli per cavarsela da soli. Un impegno fatto di pazienza, attenzioni e gesti ripetuti giorno dopo giorno, con un unico obiettivo: dare a ciascuno di loro la possibilità di crescere.

Chi desidera aiutare Simon può scrivere su WhatsApp al numero 345 2995883, per mettersi in contatto con l’associazione e concordare la consegna del cibo. Un piccolo gesto concreto per accompagnare Simon in questa fase delicata e aiutarlo a diventare un gatto sano e forte.

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