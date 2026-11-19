Cronaca

LIMBIATE – Incidente stradale questa mattina, giovedì 19 novembre, sulla Saronno-Monza, nel tratto compreso tra Limbiate e Bovisio Masciago. Uno scontro tra un’automobile e un mezzo pesante ha provocato il ferimento di un giovane di 26 anni e pesanti ripercussioni sulla circolazione, con lunghe code e rallentamenti durante l’ora di punta.

L’allarme è scattato poco dopo le 7.30. Secondo una prima ricostruzione, i due veicoli si sarebbero scontrati mentre percorrevano la corsia in direzione di Saronno. In seguito all’impatto, l’automobile sarebbe finita sulla carreggiata opposta, causando il blocco del traffico.

Immediato l’intervento dei soccorritori, arrivati con un’ambulanza e un’automedica per prestare assistenza al 26enne. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza e gli agenti della polizia locale di Bovisio Masciago, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

Il giovane ferito, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono state dunque valutate di media gravità. Particolarmente pesanti le conseguenze per gli automobilisti in transito sulla Saronno-Monza. Le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei veicoli incidentati si sono protratte per oltre due ore, determinando lunghe code e rallentamenti. A complicare ulteriormente la situazione è stata la pioggia, che ha reso più difficoltosa la circolazione.

La dinamica esatta dell’incidente resta al vaglio della polizia locale, chiamata a ricostruire le circostanze dello scontro.

(foto archivio)

19112026