Cronaca

ORIGGIO / TRADATE – Due incidenti stradali nella giornata di ieri, mercoledì 18 novembre, sulle strade del Saronnese e del Tradatese. Gli interventi dei soccorritori sono avvenuti a Tradate, dove si sono scontrate due automobili, e a Origgio, dove è rimasto coinvolto un giovane che viaggiava su un mezzo di micromobilità elettrica. Fortunatamente, dalle prime informazioni, non risultano conseguenze gravi.

Il primo episodio si è verificato alle 12.40 a Tradate, in via Castelnuovo. Secondo quanto riportato da Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, l’incidente ha coinvolto due automobili. Una persona, un uomo di 59 anni, ha avuto bisogno dell’intervento dei sanitari. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce rossa, mentre sono stati allertati anche gli agenti della polizia locale di Tradate. Dopo le prime cure, il 59enne è stato accompagnato all’ospedale di Tradate, dove è arrivato n codice verde, indicativo di condizioni non gravi.

Nel tardo pomeriggio, alle 17.45, un secondo incidente si è verificato a Origgio, in via per Caronno. In questo caso è rimasto coinvolto un ragazzo di 21 anni che si trovava su un mezzo di micromobilità elettrica. Per prestargli assistenza è stata inviata un’ambulanza. Il giovane, secondo le prime informazioni, ha riportato lievi contusioni. Non sono stati segnalati altri feriti.

Restano da chiarire le circostanze dei due incidenti e, in particolare, la dinamica dell’episodio avvenuto a Origgio. In entrambi i casi è stato necessario l’intervento dei soccorritori, ma le conseguenze per le persone coinvolte sono risultate fortunatamente contenute.

(foto archivio)

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