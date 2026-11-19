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Ci sono momenti nella vita di una donna in cui sarebbe stato gradito almeno un preavviso.

Una telefonata, una mail, un piccolo messaggio: «Gentile signora, la informiamo che a breve alcune funzioni del suo organismo subiranno delle modifiche».

Niente.

La menopausa arriva così, con la disinvoltura di un ospite che si presenta a cena senza essere stato invitato e pretende anche di scegliere il menù.

Un giorno abbiamo freddo. Quello dopo apriamo tutte le finestre di casa mentre nostro marito, avvolto in una coperta, ci chiede se abbiamo intenzione di trasferirci in Scandinavia.

Dormire diventa un’attività a intermittenza. Il metabolismo sembra aver rinegoziato il proprio contratto di lavoro. E quei due chili che prima andavano e venivano adesso hanno evidentemente deciso di prendere la residenza.

Il tutto senza che nessuno ci abbia chiesto un parere.

La cosa curiosa è che per decenni abbiamo imparato a conoscere il nostro corpo. Sapevamo più o meno come funzionava, cosa gli faceva bene, come reagiva a una settimana di vacanza o a qualche cena di troppo.

Poi, proprio quando pensavamo di aver acquisito una certa competenza, cambiano le istruzioni.

E noi ricominciamo da capo.

Anche vestirsi può diventare un’esperienza sorprendente. La camicetta che fino a ieri ci sembrava perfetta oggi ci fa sentire dentro una sauna finlandese. Il pantalone preferito ha improvvisamente sviluppato una certa ostilità nei confronti del nostro punto vita.

E vogliamo parlare delle vampate?

Ci abbiamo messo una vita a imparare a vestirci a strati. Finalmente abbiamo capito perché.

Eppure, al di là delle battute, la menopausa resta uno di quegli argomenti di cui si parla ancora troppo poco e, soprattutto, troppo sottovoce. Come se fosse una specie di segreto femminile da custodire con discrezione, anziché una fase naturale della vita.

Abbiamo raccontato per anni le nostre gravidanze, i parti, le notti insonni con i bambini. Ma quando arriviamo alla menopausa, improvvisamente abbassiamo il tono della voce.

Perché?

Non abbiamo commesso un reato. Non abbiamo perso la nostra femminilità. E, soprattutto, non siamo diventate improvvisamente meno interessanti.

Certo, il corpo cambia. Il seno può modificarsi, la silhouette diventare diversa, la pelle avere nuove esigenze. Anche il rapporto con i vestiti merita qualche aggiornamento.

Da Casa del Costume capita di ascoltare donne che raccontano questi cambiamenti mentre cercano un costume. Si parla di un seno che ha bisogno di un sostegno diverso, di una pancia che prima non c’era, di un modello che non si sarebbe mai pensato di provare. E spesso, tra una confidenza e una risata, si scopre che cambiare vestibilità non significa affatto rinunciare alla propria femminilità.

Significa semplicemente conoscere una nuova versione di sé.

D’altra parte, la menopausa porta con sé anche qualche interessante vantaggio. Abbiamo meno voglia di perdere tempo, meno pazienza per le opinioni non richieste e una crescente capacità di dire «no» senza allegare una relazione giustificativa.

Una libertà che a trent’anni ci sognavamo.

Forse il nostro corpo ha davvero cambiato programma senza consultarci. Ma anche noi, nel frattempo, abbiamo cambiato parecchie idee.

E se proprio dobbiamo trovare un lato positivo alle vampate, pensiamoci bene: per anni abbiamo litigato con gli uomini perché in casa faceva troppo freddo.

Finalmente il telecomando del condizionatore è nostro.