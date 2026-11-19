Altre news

SARONNO – La giornata si apre con piogge concentrate al mattino: gli orari indicano una probabilità elevata di precipitazioni tra le prime ore e la mattinata, con un accumulo previsto intorno ai 4 mm. Le piogge tendono a esaurirsi entro il primo pomeriggio lasciando spazio a schiarite intermittenti.

Le temperature resteranno contenute, con una minima di 5 gradi nelle ore più fredde e una massima di circa 11 gradi nel corso del pomeriggio. Il cielo alterna tratti di nuvolosità compatta a momenti più sereni, soprattutto dopo le precipitazioni; la tendenza è dunque verso un miglioramento nel corso della giornata.

I venti si faranno sentire soprattutto nelle ore mattutine, con rinforzi e raffiche locali durante le piogge, per poi attenuarsi nel pomeriggio. Verso sera e durante la notte la visibilità potrà risultare ridotta per foschia o nebbia in alcune zone.

Domani si preannuncia più mite e asciutto: la massima dovrebbe avvicinarsi ai 15 gradi con tempo generalmente stabile.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newsletter settimanale: 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui: https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic: https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09