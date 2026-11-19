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MILANO – In occasione della Milano Half Marathon, in programma domenica 22 novembre con partenza nei pressi di Allianz Mico, Trenord propone il “Daypass Milano half marathon”, un biglietto speciale andata e ritorno al costo di 10 euro per raggiungere la manifestazione in treno da tutte le stazioni della Lombardia. L’iniziativa è proposta con il supporto di Discovera, la piattaforma di travel mobility dedicata alla scoperta sostenibile del territorio attraverso gite giornaliere e viaggi di più giorni.

Il biglietto speciale, acquistabile online, comprende il viaggio in treno andata e ritorno da qualsiasi stazione della Lombardia a Milano, compresa Milano Domodossola, la stazione consigliata per raggiungere Allianz Mico. Il biglietto è valido per una persona adulta, mentre per i ragazzi con meno di 14 anni che viaggiano insieme al titolare, il treno è completamente gratuito.

Chi sceglie il treno guadagna anche i Punti Verdi di Community, il programma fedeltà di Trenord che premia i viaggiatori in base ai chilogrammi di CO₂ risparmiati rispetto all’uso dell’auto. Dopo l’acquisto si riceve un codice da riscattare su co2mmunity.trenord.it , per convertire i punti in premi, esperienze e vantaggi esclusivi.

Le linee per Milano Domodossola

La stazione di Milano Domodossola è servita dalle linee Asso-Milano Cadorna; Como Lago-Saronno-Milano Cadorna; Laveno-Varese-Saronno-Milano Cadorna; Novara-Saronno-Milano Cadorna; S3 Saronno-Milano Cadorna; S4 Camnago-Milano Cadorna. Tutte le informazioni sul biglietto speciale sono disponibili su trenord.it e App Trenord.

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