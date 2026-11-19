Milano Half Marathon, Trenord lancia il biglietto speciale a 10 euro per raggiungere la gara
19 Novembre 2026
MILANO – In occasione della Milano Half Marathon, in programma domenica 22 novembre con partenza nei pressi di Allianz Mico, Trenord propone il “Daypass Milano half marathon”, un biglietto speciale andata e ritorno al costo di 10 euro per raggiungere la manifestazione in treno da tutte le stazioni della Lombardia. L’iniziativa è proposta con il supporto di Discovera, la piattaforma di travel mobility dedicata alla scoperta sostenibile del territorio attraverso gite giornaliere e viaggi di più giorni.
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