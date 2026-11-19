Primo piano

RESCALDINA – Il centro commerciale non deve essere necessariamente un concorrente dei negozi di vicinato. Può diventare anche un alleato del territorio, offrendo spazi alle associazioni sportive, occasioni di lavoro e nuove opportunità per la comunità. È questo il messaggio lanciato dal sindaco di Rescaldina, Gilles André Ielo, intervenuto giovedì 19 novembre all’inaugurazione del nuovo primo piano del centro commerciale.

Un intervento che ha messo al centro il rapporto costruito negli anni tra la struttura commerciale, l’Amministrazione comunale e il paese. “Da quando sono sindaco ho voluto impostare il rapporto con il centro commerciale sul dialogo”, ha spiegato Ielo, affrontando un tema spesso al centro del dibattito locale: la convivenza tra grande distribuzione e piccoli esercizi commerciali.

“A volte sembra che ci sia sempre una contrapposizione, un contrasto tra la grande distribuzione, l’amministrazione che deve tutelare il commercio di vicinato“, ha osservato il primo cittadino, sottolineando come oggi lo scenario sia profondamente cambiato.

A pesare sulle attività commerciali non è soltanto la concorrenza dei grandi centri, ma anche la crescita degli acquisti online, la possibilità di comprare a qualsiasi ora, l’aumento degli affitti e dei costi delle utenze. “Probabilmente a livello di commercio bisogna incominciare a cambiare paradigma e a lavorare insieme“, ha evidenziato Ielo.

Dagli spazi per lo sport alle opportunità di lavoro

Il sindaco ha portato alcuni esempi concreti di questa collaborazione. In passato, quando alcune strutture sportive comunali non erano disponibili, il centro commerciale ha messo a disposizione spazi che hanno permesso alle associazioni di proseguire le attività senza interrompere gli allenamenti dei ragazzi. Un aiuto che, secondo Ielo, dimostra come la presenza di una grande struttura commerciale possa avere ricadute positive anche sulla vita quotidiana del paese.

Non solo sport. Il sindaco ha ricordato anche gli open day organizzati all’interno del centro con Afol, l’agenzia per la formazione e l’orientamento al lavoro. Incontri che hanno permesso ai partecipanti di sostenere colloqui con le aziende del territorio.

“La presenza di un centro commerciale non vuol dire per forza che va a discapito del piccolo commercio e della comunità locale“, ha ribadito il primo cittadino.

Un investimento che guarda al futuro del paese

Un altro aspetto sottolineato da Ielo riguarda la scelta della proprietà di continuare a investire a Rescaldina. In un periodo in cui il settore della grande distribuzione sta affrontando trasformazioni profonde e non tutti i centri commerciali riescono a mantenere la propria competitività, il rilancio della struttura rappresenta, secondo il sindaco, un segnale importante. L’investimento dimostra la volontà di continuare a operare sul territorio, contribuendo alla salvaguardia dell’occupazione e delle attività economiche collegate.

Ielo ha inoltre ringraziato gli uffici comunali che hanno seguito il percorso, citando la comandante Alessandra Dall’Orto, Damiano Raimondi dell’ufficio Suap e l’architetto Codari dell’urbanistica. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai rappresentanti del centro commerciale, tra cui Fossati e Simone Rao, per la disponibilità al confronto.

Il nuovo primo piano: 20 milioni di investimento e 25 nuovi punti vendita

L’intervento del sindaco si è inserito nella cerimonia di inaugurazione del rinnovato primo piano del centro commerciale, un progetto da 20 milioni di euro promosso dalla proprietà Misar Due e sviluppato da Nhood.

La riqualificazione ha interessato circa 11.000 metri quadrati, portando all’apertura di 25 nuovi punti vendita e a un totale di 90 negozi. Il nuovo piano comprende spazi dedicati allo shopping, una zona ristorazione, attività per il tempo libero, sport e benessere.

Tra le novità ci sono anche due piazze interne, la Piazza dell’Acqua e la Piazza della Montagna, pensate per ospitare eventi e iniziative, oltre a 15 postazioni di coworking.

Il progetto prevede oltre 200 nuovi posti di lavoro e punta a portare le presenze annuali da circa 6 milioni a 7,7 milioni.

Un rinnovamento che, nelle intenzioni della proprietà e dell’Amministrazione comunale, vuole rafforzare il ruolo del centro commerciale non soltanto come destinazione per gli acquisti, ma anche come luogo di incontro per Rescaldina e per tutto l’Alto Milanese.