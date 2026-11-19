Comasco

ROVELLO PORRO – Le campane sono tornate a casa e la comunità parrocchiale ha festeggiato il loro rientro domenica 15 novembre, in occasione dell’accoglienza del nuovo parroco don Enrico Nespoli. La cerimonia ha preso il via alle 16 al santuario della Beata Vergine del Carmine, dove i fedeli si sono ritrovati per accogliere il sacerdote. Da qui il corteo ha attraversato le vie del paese fino a raggiungere il sagrato della chiesa parrocchiale, dove era prevista la benedizione delle campane.

Il loro ritorno era stato annunciato con entusiasmo dalla parrocchia attraverso i propri canali social, con un messaggio semplice ma significativo: «Le campane sono tornate a casa!». La giornata ha rappresentato dunque un doppio momento di festa per la comunità rovellese: il rientro delle campane e l’accoglienza di don Enrico, chiamato a guidare la parrocchia. Un appuntamento che ha unito la tradizione religiosa del paese all’inizio di una nuova fase della vita parrocchiale, coinvolgendo i fedeli in un momento di partecipazione e condivisione.

19112026