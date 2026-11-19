Cronaca

SARONNO – Era uscita di casa per portare a spasso il cane quando è stata aggredita, spinta a terra e rapinata della borsetta. Momenti di paura per una donna nella serata di lunedì 16 novembre, nella zona di via Piave, non lontano dalla stazione ferroviaria di Saronno sud. Come detto la rapina è avvenuta in serata mentre la donna si trovava a pochissima distanza da casa con il proprio quattrozampe.

Secondo una testimonianza, la donna si trovava nei pressi della propria abitazione quando si è avvicinata a uno sconosciuto per chiedere alcune informazioni. C’è stato un breve scambio che però è sembrato subito alla saronnese pretenzioso e forza tanto che intuito che qualcosa non andava la donna ha cercato di allontanarsi per rientrare in casa. L’uomo però non si è allontanata anzi l’ha seguita e, prima che lei riuscisse a mettersi al sicuro, l’ha strattonata e spinta a terra. Il rapinatore è riuscito ad impossessandosi della borsetta che la donna portava con sé. All’interno aveva il cellulare e alcuni effetti personali.

Messo a segno il colpo, l’aggressore si è dato alla fuga di corsa in direzione della stazione di Saronno sud, facendo perdere le proprie tracce in pochi minuti.

(foto generica d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09