Città

SARONNO – “Il tempo è adesso”. Non domani, non quando sarà troppo tardi. È un messaggio forte, diretto, che non lascia spazio all’indifferenza quello scelto da Rete Rosa per tornare in piazza e richiamare l’attenzione sulla violenza contro le donne. Un invito rivolto a tutta la città, perché riconoscere la violenza, contrastarla e sostenere chi la subisce è una responsabilità collettiva.

Sabato 21 novembre Saronno sarà protagonista di una mattinata di sensibilizzazione, partecipazione e confronto, organizzata da Rete Rosa con il patrocinio del Comune, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre.

Il primo appuntamento è alle 11 in piazza Libertà, nel cuore della città, con un flash mob. Un’iniziativa pensata per accendere i riflettori sulla violenza di genere, dare visibilità a un problema che attraversa la società e ribadire l’importanza di non voltarsi dall’altra parte.

“La violenza contro le donne non può aspettare. E nemmeno noi” è il messaggio con cui Rete Rosa presenta l’iniziativa, invitando i cittadini a partecipare e a portare la propria voce, la propria presenza e il proprio impegno.

Ma la mattinata non si fermerà alla piazza. Alle 12 l’attenzione si sposterà in Comune, dove è previsto un incontro di parola dedicato a un tema particolarmente attuale: “Violenza digitale = Violenza reale”.

Al centro della riflessione ci sarà la violenza che passa attraverso gli strumenti digitali, una realtà che può assumere forme diverse, dal controllo attraverso il telefono alle minacce online, dalle molestie sui social alla diffusione non consensuale di immagini intime. Comportamenti che possono avere conseguenze profonde sulla libertà, sulla sicurezza e sulla vita quotidiana delle vittime.

Il messaggio è chiaro: la violenza non diventa meno grave quando si manifesta dietro uno schermo. Riconoscerla è il primo passo per contrastarla.

A rendere particolarmente significativa la campagna di quest’anno è anche l’immagine scelta per accompagnare l’iniziativa: una clessidra nella quale scorrono parole come paura, controllo, possesso, isolamento, minaccia e umiliazione. Nella parte inferiore, invece, trovano spazio rispetto, ascolto, libertà, responsabilità, alleanza, parità e futuro.

Due realtà contrapposte, unite dallo scorrere del tempo. Un’immagine che racchiude il senso dell’appello di Rete Rosa: il cambiamento non può essere rimandato. “La violenza ci riguarda tutti. Il cambiamento anche” è il messaggio che accompagna la locandina.

L’invito è rivolto all’intera comunità saronnese. Non soltanto a chi ha vissuto direttamente situazioni di violenza, ma anche a chi vuole contribuire a costruire una cultura fondata sul rispetto, sull’ascolto e sulla libertà.

Due gli appuntamenti da segnare: sabato 21 novembre alle 11 il flash mob in piazza Libertà e alle 12 l’incontro sulla violenza digitale in Comune. Perché, come ricorda Rete Rosa, il momento di agire è adesso.

(foto archivio)

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