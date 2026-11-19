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SARONNO – Un venerdì di sciopero per scuole, servizi pubblici e trasporti, seguito da un sabato di possibili cancellazioni ferroviarie. Si annunciano due giornate da tenere d’occhio per i pendolari e le famiglie del Saronnese. Domani, venerdì 20 novembre, è in programma uno sciopero generale nazionale proclamato dalla Cgil, al quale si affiancano altre mobilitazioni sindacali. Dalle 21 scatterà inoltre uno sciopero ferroviario che proseguirà fino alle 20 di sabato 21 novembre.

Sciopero generale venerdì 20 novembre: chi si ferma

La mobilitazione riguarda lavoratori del settore pubblico e privato, con possibili ripercussioni su scuole, sanità, uffici e trasporto pubblico locale. La protesta è stata proclamata contro la manovra economica del Governo e coinvolge anche altre organizzazioni sindacali.

Tra le richieste avanzate dai sindacati figurano interventi contro il caro vita, aumenti di salari e pensioni, maggiori investimenti nella sanità e nell’istruzione e misure a tutela dei lavoratori. La mobilitazione coincide anche con una giornata di protesta degli studenti.

Treni Trenord: venerdì regolari fino alle 21

Per i pendolari che utilizzano la stazione di Saronno e quella di Saronno sud arriva una precisazione importante. Lo sciopero generale di venerdì non coinvolge il trasporto ferroviario, escluso dopo l’intervento della Commissione di garanzia.

Trenord ha confermato che venerdì 20 novembre i treni viaggeranno regolarmente fino alle 21. Potranno completare il viaggio anche i convogli con partenza prevista entro le 21 e arrivo alla destinazione finale entro le 22.

La situazione cambierà dalle 21, quando inizierà un secondo sciopero nazionale, proclamato da Cub Trasporti, Cat e Sgb, che coinvolgerà il personale ferroviario.

Sabato 21 novembre: le fasce garantite

Lo sciopero ferroviario terminerà sabato alle 20 e potrà provocare cancellazioni e modifiche ai collegamenti regionali, suburbani, aeroportuali e di lunga percorrenza.

Per sabato Trenord ha previsto la circolazione dei treni inseriti nell’elenco dei servizi minimi garantiti, con partenza dopo le 6 e arrivo entro le 9, oppure con partenza dopo le 18 e arrivo entro le 21.

Non tutti i treni in queste fasce saranno necessariamente disponibili: il servizio garantito riguarda soltanto i collegamenti compresi nell’elenco ufficiale.

Per i collegamenti aeroportuali, in caso di cancellazione dei treni, sono previsti autobus sostitutivi tra Milano Cadorna e Malpensa, senza fermate intermedie, e tra Stabio e Malpensa. Non è quindi previsto un servizio sostitutivo con fermata a Saronno.

Scuole e servizi pubblici: possibili disagi

Lo sciopero generale del 20 novembre coinvolge anche il personale della scuola. Negli istituti del Saronnese potrebbero quindi verificarsi variazioni delle attività didattiche in base all’adesione di docenti e personale scolastico.

Possibili ripercussioni anche nei servizi pubblici e sanitari, dove restano comunque garantite le prestazioni essenziali previste dalla normativa.

Autobus e trasporto pubblico locale

Lo sciopero interessa anche il trasporto pubblico locale, con modalità differenti a seconda delle aziende. Sono previste esclusioni per alcune società, tra cui Atm Milano, mentre per altri operatori possono verificarsi riduzioni del servizio nel rispetto delle fasce di garanzia.

Per chi utilizza gli autobus del territorio sarà quindi importante verificare le comunicazioni della propria azienda di trasporto.

Raccolta rifiuti a Saronno: possibili mancati ritiri

Lo sciopero avrà conseguenze potenziali anche sulla raccolta dei rifiuti a Saronno. Il Comune ha comunicato che venerdì 20 novembre potrebbero verificarsi disservizi nella raccolta porta a porta e nell’attività del centro di raccolta rifiuti.

Non è quindi escluso che alcuni ritiri programmati non vengano effettuati regolarmente. L’effettiva entità dei disagi dipenderà dall’adesione del personale alla mobilitazione.

Comune di Saronno

Autobus Stie: gli orari dello sciopero a Saronno

Per il trasporto pubblico locale gestito da Stie, lo sciopero potrà interessare le corse dall’inizio del servizio alle 5,30, dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 fino al termine del servizio.

Le fasce di garanzia sono previste dalle 5,30 alle 8,30 e dalle 12,30 alle 15,30. Le corse nelle fasce interessate dallo sciopero potrebbero essere cancellate in base all’adesione dei conducenti.

Comune di Saronno

Air Pullman e Asf: gli orari delle possibili cancellazioni

Anche Air Pullman ha annunciato possibili disagi. Il personale viaggiante potrà scioperare dall’inizio del servizio alle 6, dalle 8,30 alle 13 e dalle 16,30 fino al termine del servizio.

Per Asf Autolinee, invece, l’astensione è prevista dalle 8,30 alle 16,30 e dalle 19,30 fino alla conclusione del servizio. Le corse in partenza prima delle 8,30 e tra le 16,30 e le 19,30 saranno portate a termine.

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Atm Milano: metropolitane e mezzi regolari

Diversa la situazione per chi raggiunge Milano. Atm ha comunicato che lo sciopero generale non coinvolgerà direttamente le proprie linee, che saranno regolarmente in servizio. Possibili disagi, invece, sulle linee gestite da operatori esterni per conto dell’azienda.

atm.it

Per i pendolari del Saronnese sarà quindi soprattutto la giornata di sabato 21 novembre a richiedere attenzione per gli spostamenti ferroviari, mentre venerdì 20 i possibili disagi riguarderanno autobus, scuole e servizi pubblici.