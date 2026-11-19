Lombardia

MILANO – Bigliettazione digitale e mezzi sempre più moderni e green per un sistema trasportistico all’avanguardia, che renda la Lombardia ancora più competitiva a livello internazionale. E la richiesta di fondi adeguati per il trasporto pubblico locale. Sono tra i temi al centro degli ‘Stati Generali dei Trasporti 2.0’, l’iniziativa promossa da Regione Lombardia che oggi ha riunito rappresentanti di istituzioni, enti locali, aziende del settore e stakeholder per discutere delle sfide della mobilità. Ad aprire il convegno, in corso a Palazzo Lombardia, il presidente Attilio Fontana e l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile Franco Lucente.

Presidente Fontana: digitale e nuove forme di finanziamento vadano di pari passo

“Il trasporto pubblico locale e in generale la mobilità – ha spiegato il governatore lombardo – attraversano un passaggio decisivo: mentre le nuove forme di finanziamento devono entrare a regime, il digitale apre nuove possibilità per organizzare i servizi. Questi percorsi devono procedere insieme, senza che l’incertezza sulle risorse rallenti l’innovazione o ricada su chi si sposta ogni giorno per lavorare e studiare.”

Garantire la mobilità di oggi per affrontare le sfide future

“La Lombardia – ha aggiunto – ha sostenuto negli anni il servizio con un rilevante impegno di risorse proprie, pari a 419 milioni di euro all’anno, sottraendo margini ad altri interventi. Occorrono quindi finanziamenti adeguati, criteri chiari e tempi di erogazione affidabili. Chiediamo che la transizione garantisca continuità e capacità di programmazione: non possiamo costruire la mobilità di domani senza assicurare quella di oggi”.

Progetti innovativi frutto di una visione lungimirante

Fontana ha inoltre sottolineato come la Lombardia sia da sempre all’avanguardia nel settore dei trasporti, intercettando in anticipo le potenzialità delle tecnologie più performanti e alzando sempre di più l’asticella con progetti che mettono l’innovazione a servizio dei cittadini.

“Il treno a idrogeno sulla Brescia–Iseo–Edolo – ha detto – rappresenta questa volontà di anticipare il cambiamento, così come la piattaforma regionale per la digitalizzazione dei titoli di viaggio. Questi progetti sono possibili grazie ad una gestione attenta e ad una visione lungimirante anche in un quadro di carenza di risorse”.

Collaborazione pubblico-privato come motore di sviluppo

Tra i temi evidenziati dal governatore anche la centralità della proficua collaborazione tra pubblico e privato, un concetto ribadito anche in occasione del recente centenario della quotazione in Borsa di Fnm.

“Quella ricorrenza – ha precisato Fontana – ha testimoniato proprio questo: l’efficacia di una tradizione che ha saputo rinnovarsi negli anni e la capacità della Lombardia di rendere la collaborazione tra pubblico e privato centrale per il proprio modello di sviluppo. Per continuare su questa strada servono risposte certe. La misura del nostro impegno resta concreta: far viaggiare ogni giorno 780.000 passeggeri su ferro e 3,6 milioni su gomma, numeri che rappresentano il 30% del trasportato nazionale”.

Bigliettazione digitale e nuovi mezzi green

Nel corso del convegno l’assessore Lucente ha ricordato i risultati raggiunti in tema di bigliettazione digitale e treni a idrogeno. Nello specifico, per quanto riguarda i convogli alimentati a idrogeno, “sono ormai in servizio – ha precisato – ben 214 treni nuovi per una spesa di 1,7 miliardi”.

“Abbiamo investito nella tratta Brescia-Iseo-Edolo con 14 treni a idrogeno – ha aggiunto – e guardiamo già al futuro, visto che entro la fine del 2027 inizieranno le consegne di 20 treni (12 Caravaggio e 8 Donizetti), acquistati da Fnm e pagati all’interno del contratto di servizio Trenord. ma non solo: sulle strade regionali circolano oltre mile autobus a impatto zero e moderni”.

In tema di biglietti digitali invece l’assessore ha sottolineato: “Regione Lombardia è all’avanguardia in ambito digitale: è in fase avanzata il nostro progetto di bigliettazione digitale, una vera e propria rivoluzione della mobilità regionale, un percorso che permetterà ai cittadini di viaggiare su qualsiasi mezzo, autobus, treni, tram, metropolitane, battelli, con un unico sistema digitale di accesso e pagamento. Abbiamo già adottato la piattaforma regionale ‘Csr Digitale’, un’infrastruttura destinata a supportare la gestione dei titoli di viaggio digitali integrati e l’interoperabilità tra i sistemi degli operatori. Nei prossimi mesi è atteso un primo risultato concreto con l’integrazione tra Atm e Trenord nell’area Stibm Milano-Monza, che consentirà di testare alcune funzionalità centrali del sistema”.

Assessore Lucente: uno studio per un nuovo collegamento Segrate-Crema

Nel corso dell’evento, che ha rappresentato un importante momento di confronto tra gli attori del settore, l’assessore Lucente ha illustrato il progetto di una nuova linea ferroviaria tra Segrate (Milano) e Crema (Cremona), che, grazie alla futura fermata Segrate Porta Est M4, rappresenterà un importante collegamento con l’aeroporto di Linate.

Il progetto

Il nuovo collegamento si estenderà per 42 km e contribuirà alla realizzazione di un sistema di trasporto in grado di collegare il cremasco con i servizi ad Alta Velocità con la fermata prevista a ‘Segrate Porta Est’, con l’aeroporto di Linate, con le linee metropolitane MM3 (prolungamento a Peschiera Borromeo), MM4 (prolungamento a Segrate Porta Est) e MM2 (a Lambrate), con il Passante ferroviario e con tre grandi poli universitari (Città Studi, Bicocca e MIND).

Lo studio di fattibilità commissionato a Ferrovie Nord per la nuova linea

Regione Lombardia ha commissionato a Ferrovie Nord uno Studio di Fattibilità per una nuova linea ferroviaria parallela al corridoio della ‘Paullese’.

Il tracciato previsto è parallelo al corridoio della ‘Paullese’ fino a Peschiera Borromeo. Da qui la nuova ferrovia proseguirebbe verso nord andando a interconnettersi alla linea RFI Milano – Treviglio in corrispondenza della futura stazione di Segrate Porta Est, permettendo così sia il collegamento con il Passante sia quello con le principali stazioni milanesi.

Assessore Lucente: obiettivo potenziare gestione regionale – “Oggi Regione Lombardia, con Ferrovie Nord – ha spiegato Lucente – gestisce direttamente 336 km di rete ferroviaria su oltre 2.000 totali. L’obiettivo è aumentare considerevolmente la quota in capo a Ferrovie Nord per arrivare, in tempi e step ragionati e programmati con RFI e tutti gli attori coinvolti, ad una gestione diretta sempre più ampia di rete, dando vita ad una vera e propria Rete Ferroviaria Lombarda”.

Una giornata di confronto sui progetti realizzati

Tanti i temi affrontati durante il convegno, che ha approfondito nel corso di panel specifici, i progetti più recenti avviati da Regione Lombardia grazie a due importanti accordi di collaborazione con la Regione Piemonte e la Regione Valle d’Aosta.

L’intesa con Regione Piemonte

Nello specifico, l’intesa con la Regione Piemonte prevede il prolungamento della linea S50 da Malpensa a Novara, con collegamento diretto Bellinzona–Lugano–Mendrisio– Varese–Malpensa–Novara. Il servizio connetterà territori con oltre 650.000 persone e offrirà un asse trasversale tra Piemonte, Lombardia occidentale e Svizzera, senza transitare dal nodo di Milano. L’avvio è previsto per il 1° marzo 2027, con un treno diretto ogni ora: prima partenza da Novara per Malpensa poco prima delle 5.00 e ultima partenza da Malpensa per Novara intorno alle 23.30. L’offerta è pensata per i voli in partenza dalle 7.00 e in arrivo fino alle 22.30 circa.

L’accordo con la Valle d’Aosta

Il Protocollo d’intesa tra Lombardia e Valle d’Aosta definisce, invece, i principi, modalità e delle azioni di collaborazione, per lo sviluppo di servizi ferroviari diretti fra le due Regioni. L’obiettivo primario è la promozione di un collegamento diretto, stabile ed efficiente tra Milano e Aosta, in particolare il venerdì, sabato, domenica e nei festivi, a sostegno della mobilità interregionale e turistica. L’avvio del servizio sarà possibile dopo la conclusione dei lavori di elettrificazione della linea Chivasso–Aosta, attualmente prevista per giugno 2027.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09