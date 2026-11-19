Sport

SARONNO – Una medaglia di bronzo mondiale a soli 18 anni, conquistata alla prima partecipazione a una grande manifestazione internazionale. È il risultato ottenuto nelle ultime ore da Ludovico Bini, atleta del Tennistavolo Saronno, protagonista ai Campionati mondiali paralimpici di Pattaya, in Thailandia, dove ha raggiunto il terzo posto nella Classe 8.

Un risultato di grande prestigio per il giovane pongista e per la società saronnese, che ha accolto con entusiasmo la notizia della medaglia. Il percorso di Bini è stato caratterizzato da prestazioni di alto livello, culminate con il successo nei quarti di finale contro il cinese Zhao Shuai, numero uno della classifica mondiale. Una vittoria che ha garantito al diciottenne l’accesso alle semifinali e, di conseguenza, la certezza di salire sul podio. Nel penultimo turno Bini ha affrontato il britannico McKibbin, dando vita a una partita particolarmente combattuta, decisa soltanto ai vantaggi. Il giovane atleta italiano ha ceduto dopo un confronto equilibrato, chiudendo comunque la manifestazione con una medaglia di bronzo che rappresenta un traguardo importante per la sua carriera.

Grazie ai risultati ottenuti in Thailandia, Bini si proietta inoltre tra i primi dieci giocatori del ranking mondiale della propria categoria.

«Questo bronzo è come un sogno, ora voglio le Paralimpiadi di Los Angeles 2028», ha dichiarato il diciottenne al termine della competizione, indicando già il prossimo grande obiettivo della sua carriera sportiva.

Il giovane ha voluto dedicare il risultato anche al Tennistavolo Saronno e al suo maestro Giovanni Palazzoli, figura di riferimento nel suo percorso di crescita agonistica.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla società saronnese, che attraverso i propri canali social ha celebrato la medaglia mondiale del suo atleta, sottolineando il valore di un risultato raggiunto al debutto internazionale.

Per Bini, dopo l’esperienza ai Mondiali paralimpici, è previsto il ritorno all’attività con il Tennistavolo Saronno, impegnato nel campionato nazionale di Serie B2. Ad attenderlo ci saranno i compagni di squadra e la società, pronti a festeggiare un bronzo che porta il nome di Saronno sul podio mondiale del tennistavolo paralimpico.

19112026