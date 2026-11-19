Saronnese

UBOLDO – Un albero come simbolo di libertà, memoria e speranza per il futuro. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, mercoledì 25 novembre alle 11, il Comune di Uboldo promuove l’iniziativa Radici di libertà, con un momento commemorativo e la piantumazione di un albero.

L’appuntamento è al Giardino della Vita, in via per Origgio, dove si svolgerà la cerimonia alla presenza dell’associazione Rete Rosa di Saronno. Il titolo scelto per l’iniziativa è “Più alberi, più donne libere, più futuro”: un messaggio che lega la crescita e le radici degli alberi al valore della libertà e alla necessità di costruire una società libera dalla violenza di genere.

“Quest’anno, per celebrare per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, abbiamo pensato ad un gesto semplice, concreto e carico di significato: la messa a dimora di questo Prunus.

Piantare un albero significa assumersi una responsabilità che dura nel tempo. Un albero ha bisogno di cure, di attenzione costante e di terreno fertile per mettere radici profonde e crescere sano. Allo stesso modo, il rispetto, la parità e la libertà delle donne non sono conquiste acquisite una volta per tutte, ma valori che dobbiamo coltivare ogni giorno nelle nostre famiglie, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nelle istituzioni”, così l’amministrazione parla del valore simbolico dell’iniziativa.

“Abbiamo scelto un Prunus per la sua storia e per ciò che rappresenta: il simbolo della rinascita, della forza vitale e della speranza che vogliamo offrire a tutte le donne che stanno attraversando un momento di buio, affinché sappiano che non sono sole e che questa comunità è pronta a sostenerle.Ogni volta che passeremo davanti a questi rami, dovremo ricordare che la violenza di genere è un problema culturale che riguarda tutti noi e che il silenzio e l’indifferenza non sono mai opzioni accettabili.Affidiamo questo albero alla cura di tutta la cittadinanza, affinché cresca insieme alla nostra capacità di essere una comunità più giusta, sicura e rispettosa”, conclude.

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