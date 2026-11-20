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Il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025. Secondo il chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro nelle FAQ del 2026, l’entrata in vigore decorre dal 19 maggio 2025, giorno della pubblicazione sul sito ministeriale. Il testo riunisce in un solo atto disposizioni prima distribuite tra più accordi, comprese quelle relative alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.

La fase transitoria di dodici mesi, durante la quale era ancora possibile avviare corsi secondo le regole precedenti, si è conclusa il 19 maggio 2026. I lavoratori che oggi iniziano un corso per conseguire il patentino muletto per la prima volta seguono quindi il nuovo impianto, con modifiche che riguardano l’organizzazione della formazione e gli adempimenti in capo all’azienda.

Patentino muletto e nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: cosa è cambiato

L’Accordo del 2025 ha abrogato quello del 22 febbraio 2012, che fino ad allora disciplinava l’abilitazione degli operatori ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08. Per i carrelli industriali semoventi il monte ore complessivo è rimasto di 12 ore, mentre è cambiata l’articolazione interna: i precedenti moduli giuridico-normativo di un’ora e tecnico di sette ore sono stati sostituiti da un modulo teorico-tecnico di 8 ore, comune alle tre tipologie di carrello. Le restanti 4 ore sono dedicate alla parte pratica.

Sono state precisate anche le regole di erogazione. I corsi di abilitazione devono essere organizzati da soggetti formatori in possesso dei requisiti previsti dall’Accordo e svolgersi in presenza fisica. Il semplice ruolo di datore di lavoro non permette di organizzare autonomamente questi percorsi: l’azienda deve affidare la formazione a un soggetto che rientri tra quelli ammessi.

Nei contesti operativi in cui la movimentazione delle merci avviene con ritmi elevati e su tipologie di mezzi sempre più eterogenee, la formazione richiesta per operare deve tenere conto delle attrezzature utilizzate e delle disposizioni vigenti. Con l’aggiornamento normativo del 2025, alcuni aspetti del percorso formativo sono stati ridefiniti.

La preparazione comprende la formazione sui dispositivi di comando e sicurezza e sulle procedure operative, oltre all’addestramento pratico: elementi che riguardano direttamente chi inizia oggi un corso per il patentino muletto da 12 ore. Il percorso deve fornire le conoscenze e le competenze necessarie a condurre il carrello elevatore in sicurezza nell’ambiente di lavoro.

Patentino muletto: cosa prevede il percorso formativo standard

Il modulo teorico-tecnico raccoglie le nozioni necessarie a condurre il mezzo in sicurezza. Il programma include le tipologie di veicoli per il trasporto interno, i rischi connessi al loro impiego, le nozioni di base di fisica utili a valutare la stabilità del carico, la tecnologia e i componenti principali dei carrelli, il sistema di ricarica delle batterie. Seguono i dispositivi di comando e sicurezza, i controlli e le manutenzioni, le modalità di utilizzo in sicurezza, le procedure di salvataggio, la segnaletica gestuale e le procedure per le attrezzature intercambiabili.

Al termine della teoria è previsto un test a risposta multipla, propedeutico all’accesso alla parte pratica. Le 4 ore di addestramento si svolgono sul carrello, in un’area idonea, con un rapporto massimo di un istruttore ogni sei allievi. La prova pratica finale conclude il corso: in caso di esito positivo l’ente rilascia l’attestato di abilitazione, soggetto ad aggiornamento ogni cinque anni.

I requisiti dell’addestramento pratico

L’Accordo richiede che l’addestramento avvenga su attrezzature e accessori corrispondenti alla tipologia per la quale viene rilasciata l’abilitazione. Questa prescrizione era già presente nell’Accordo del 2012. Per il corso da 12 ore dedicato ai carrelli industriali semoventi, la parte pratica deve quindi svolgersi su un mezzo appartenente a questa categoria.

Le esercitazioni riprendono le operazioni ricorrenti in magazzino e nei reparti produttivi: verifiche preliminari all’utilizzo, manovre a vuoto e a carico, presa e trasporto del carico, circolazione su un tracciato di prova, corretto parcheggio del mezzo al termine dell’utilizzo.

Anche l’aggiornamento quinquennale assume un taglio più operativo, con almeno 4 ore relative alla parte pratica. Durante il corso è inoltre opportuno illustrare eventuali modifiche normative ed evoluzioni tecniche.

Sistemi di sicurezza attivi e formazione degli operatori

I mezzi di recente produzione possono montare diversi dispositivi elettronici: sensori di prossimità per il rilevamento di persone e ostacoli, telecamere posteriori, proiettori luminosi a pavimento che segnalano l’avvicinamento del mezzo agli incroci, sistemi di riduzione automatica della velocità in curva o con le forche sollevate oltre una determinata altezza.

Il modulo teorico-tecnico tratta i dispositivi di comando e sicurezza del carrello. L’Accordo non elenca questi sistemi elettronici come nuovi contenuti obbligatori specifici, ma la loro presenza sul mezzo richiede che l’operatore ne conosca il funzionamento e i limiti. Interpretare correttamente un allarme acustico, una segnalazione sul display o l’intervento di un limitatore fa parte della conduzione del mezzo.

L’operatore deve riconoscere e segnalare eventuali anomalie, attenersi alle istruzioni del costruttore e alle procedure aziendali e interrompere l’utilizzo quando il guasto compromette la sicurezza. Restano inoltre gli obblighi del datore di lavoro e delle altre figure aziendali, ciascuna secondo le proprie attribuzioni.

Patentino muletto: differenza tra tipologie di carrelli e abilitazione unica

L’Accordo classifica i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo in tre categorie: carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi. Nella prima rientrano i carrelli frontali, elettrici o con motore endotermico, e i carrelli a montante retrattile con operatore a bordo su sedile, cioè mezzi diffusi nella logistica e nella produzione. Il corso da 12 ore abilita alla conduzione di questa categoria.

Per telescopici e rotativi sono previsti corsi specifici, ciascuno con 8 ore di modulo teorico-tecnico e 4 ore di pratica sul mezzo corrispondente. L’Accordo prevede inoltre un corso cumulativo per tutte e tre le categorie, della durata di 16 ore, con una parte pratica di 8 ore complessive che comprende l’impiego di ciascuna tipologia di carrello.

Per trilaterali e commissionatori occorre verificare le caratteristiche del modello e la sua corrispondenza alle definizioni dell’Accordo. La categoria dei carrelli industriali semoventi fa riferimento a un operatore a bordo su sedile: i mezzi condotti esclusivamente in piedi richiedono quindi una valutazione distinta. Anche quando un’attrezzatura è esclusa dall’obbligo di abilitazione specifica, restano gli obblighi di informazione, formazione e addestramento adeguati al suo utilizzo.

Obblighi del datore di lavoro dopo il rinnovo normativo

L’articolo 73 del D.Lgs. 81/08 pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di fornire ai lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature informazione, formazione e addestramento adeguati, oltre all’abilitazione specifica per i mezzi che la richiedono. Per l’azienda questo si traduce in adempimenti precisi: verificare il possesso di un attestato valido prima di assegnare la mansione, tenere traccia delle scadenze quinquennali, programmare per tempo gli aggiornamenti. Le abilitazioni conseguite secondo l’Accordo del 2012 restano riconosciute e, alla scadenza, vanno aggiornate secondo le nuove regole.

L’attestato copre la formazione di base; l’addestramento sul modello di carrello effettivamente in uso, con i relativi comandi e accessori, resta a carico del datore di lavoro, in particolare per i neoassunti e in caso di introduzione di nuovi mezzi.

Tra le novità dell’Accordo figura anche la verifica, a distanza di tempo dal corso, dell’applicazione sul luogo di lavoro di quanto appreso. Il datore di lavoro, eventualmente con il supporto del RSPP, valuta se le conoscenze e le procedure trasmesse durante la formazione trovano riscontro nell’operatività quotidiana, anche attraverso l’osservazione dei comportamenti dei lavoratori.

L’impiego di operatori privi della formazione o dell’aggiornamento richiesti può comportare sanzioni per i soggetti obbligati, anche in assenza di infortuni. In caso di incidente, possono aggiungersi ulteriori responsabilità, da accertare in relazione alle violazioni e alle cause dell’evento. Una gestione ordinata delle abilitazioni e delle scadenze permette all’azienda di verificare per tempo i requisiti degli operatori e programmare gli aggiornamenti necessari.