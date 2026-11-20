Calcio

MOZZATE – Una mattinata decisamente fuori dall’ordinario per gli studenti dell’Istituto comprensivo di Mozzate, che ieri, giovedì 19 novembre, hanno avuto l‘opportunità di incontrare un protagonista del calcio internazionale: Cesc Fàbregas, allenatore del Como 1907 (serie A) ed ex campione di Barcellona, Arsenal e Chelsea.

A dare notizia dell’iniziativa è stato il Comune di Locate Varesino, che attraverso i propri canali social ha raccontato la presenza dell’allenatore spagnolo a scuola, definendola una lezione speciale con un ospite d’eccezione. Un appuntamento che ha portato tra i banchi un personaggio conosciuto ben oltre i confini italiani. Fàbregas, campione del mondo con la Spagna nel 2010 e vincitore di due Campionati europei con la nazionale spagnola, è oggi alla guida del Como, società con la quale ha intrapreso la carriera da allenatore dopo aver concluso quella da calciatore.

La sua presenza all’Istituto comprensivo ha rappresentato un’occasione particolare per gli alunni, che hanno potuto vivere una mattinata scolastica diversa dal solito, incontrando da vicino un protagonista dello sport professionistico.

La visita è stata segnalata dall’amministrazione comunale di Locate Varesino, uno dei territori di riferimento dell’istituto scolastico, che ha voluto condividere la notizia dell’incontro. Un’iniziativa che ha portato il mondo del grande calcio direttamente nella scuola, trasformando una normale mattinata di lezioni in un appuntamento speciale per gli studenti.

(foto Comune di Locate Varesino)

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