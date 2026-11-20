Calcio

SARONNO – Nuova avventura in panchina per Gionata Brittanni, allenatore saronnese ed ex calciatore del Fbc Saronno. Dopo la recente conclusione dell’esperienza alla guida del Cantù San Paolo, formazione impegnata nel campionato di Promozione, il tecnico ha deciso di ripartire dal settore giovanile, accettando la proposta dell’Ardor Lazzate.

Brittanni è infatti il nuovo allenatore della Juniores regionale Under 19 della società brianzola, che partecipa al girone C del campionato Elite. Una scelta che segna il ritorno all’attività dopo la separazione dal Cantù San Paolo, dove il suo posto è stato preso da Daniele Motta.

Per l’allenatore saronnese si tratta di un’occasione per ritrovare il piacere di lavorare sul campo, mettendo la propria esperienza a disposizione dei giovani calciatori. «Avevo voglia di tornare a fare quello che più mi piace ma con la voglia di divertirmi, senza avere altri pensieri o altri fini. Visto che quest’anno non sono mai praticamente riuscito a farlo, riparto con umiltà dalla Juniores dell’Ardor Lazzate, che ringrazio per questa opportunità», ha spiegato Brittanni.

Il nuovo incarico rappresenta dunque una ripartenza per il tecnico, che torna ad allenare in una realtà conosciuta nel panorama calcistico del territorio. Brittanni, legato a Saronno anche per il proprio passato da giocatore con la maglia biancoceleste del Fbc Saronno, avrà il compito di accompagnare la crescita della formazione Under 19 e migliorarne il rendimento in campionato. L’Ardor Lazzate occupa attualmente l’ottava posizione, inserita in un gruppo particolarmente equilibrato di sei squadre appaiate a quota 13 punti.

Il debutto del nuovo allenatore è previsto sabato 21 novembre, alle 17.45, nella partita casalinga contro la Vibe Ronchese, avversaria che si presenta all’appuntamento con gli stessi 13 punti in classifica. Per Brittanni sarà quindi un immediato confronto diretto, con l’obiettivo di cominciare positivamente la nuova esperienza e rilanciare il cammino della Juniores gialloblù.

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