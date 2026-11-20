Calcio

SARONNO – È un novembre particolarmente movimentato per le panchine del calcio dilettantistico lombardo. Tra Eccellenza e Promozione si sono susseguiti esoneri, dimissioni e nuovi incarichi, con diverse società che hanno deciso di cambiare guida tecnica a stagione in corso. Il caso più vicino riguarda il Fbc Saronno, che ha affidato la squadra a Roberto Bonazzi dopo l’esonero di Danilo Tricarico. Ma le novità non mancano neppure nelle altre formazioni del territorio e nei gironi limitrofi.

Eccellenza: Bonazzi al Saronno, Porro torna a Magenta

Il Fbc Saronno riparte da Roberto Bonazzi. La società biancoceleste ha ufficializzato mercoledì 18 novembre l’arrivo del tecnico bergamasco, classe 1971, chiamato a raccogliere l’eredità di Danilo Tricarico. Bonazzi ha maturato esperienze nei settori giovanili professionistici di Albinoleffe e Pro Patria, oltre che sulle panchine di Gandinese e Seregno. Proprio al Seregno, nella stagione 2017-2018, aveva già lavorato con l’attuale direttore generale saronnese Marco Proserpio. Il nuovo allenatore ha iniziato subito a lavorare con la squadra e farà il suo esordio domenica nella partita casalinga contro l’Academy Calvairate.

Un altro cambiamento riguarda il Magenta, che ha scelto Gianluca Porro (foto). Per il tecnico si tratta di un ritorno alle origini: aveva infatti iniziato la propria carriera di allenatore proprio nel settore giovanile della società gialloblù. Il debutto sulla nuova panchina è previsto domenica, in una sfida particolarmente impegnativa contro il Legnano capolista.

Due novità che interessano direttamente il girone A di Eccellenza, dove la seconda parte del girone d’andata si annuncia importante per definire gli equilibri della classifica.

Eccellenza, girone A – Classifica: Legnano 26 punti, Rhodense 23, Caronnese 20, Baranzatese 19, Barona Sporting 18, Tribiano 17, Fbc Saronno e Academy Calvairate 16, Sedriano 13, Ardor Lazzate e Vergiatese 10, Lentatese 9, Aurora Cantalupo e Besnatese 8, Magenta 5, Assago 2.

Promozione: cambi anche a Gallarate, Luino, Cantù, Pavia e Robbio

In Promozione uno degli avvicendamenti più sorprendenti è quello del Gallarate, che ha sollevato dall’incarico Paolo Manzini nonostante la vittoria per 4-1 sul campo del Gavirate. Il direttore generale Franco Tosca ha spiegato che la decisione non era legata ai risultati, ma a divergenze di carattere tecnico e tattico. La società rossoblù ha scelto Massimo Rovellini, allenatore di esperienza reduce dalle stagioni al Morazzone.

Nello stesso girone B, il Luino aveva già deciso di cambiare alla fine di ottobre, affidando la squadra a Giuseppe Fiorito al posto di Fabio Minniti. Fiorito è un volto conosciuto nel calcio lombardo, avendo allenato tra le altre Vergiatese, Legnano, Pavia e Fenegrò, oltre a maturare esperienze in Piemonte con Borgomanero e Baveno Stresa.

Promozione, girone B – Classifica: Gallarate e Morazzone 17 punti, Accademia Inveruno, Marnate Gorla e Castanese 16, Sestese, Meda e Accademia Bustese 15, Sc United e Gavirate 14, Base 96 Seveso e Accademia BMV 13, Ceriano Laghetto 11, Universal Solaro e Rovellasca 10, Luino 6.

Nel girone D, il Cantù San Paolo ha invece richiamato Daniele Motta dopo le dimissioni di Gionata Brittanni. Per Motta è un ritorno sulla panchina biancorossa, già occupata nella stagione 2024-2025.

Promozione, girone D – Classifica: Lesmo, Lissone e Mariano 21 punti, Olympic Morbegno 20, Casati Arcore 17, Ardita Cittadella 16, Alta Brianza 14, Cormano Milano e Costamasnaga 13, Ars Rovagnate 12, Di Po Vimercatese 11, Biassono 10, Cantù San Paolo 9, ColicoDerviese 8, Pontelambrese 6, Vibe Ronchese 4.

Altri due cambiamenti arrivano dal girone E. L’Ac Pavia ha interrotto il rapporto con Alessandro Cucchi dopo una vittoria contro il Vighignolo. Una decisione inattesa anche considerando che il tecnico aveva guidato la squadra alla promozione dalla Prima categoria attraverso i playoff della scorsa stagione.

Il Robbio, invece, ha scelto una soluzione interna affidando la panchina ad Andrea Mazzarani dopo la separazione da Edvin Licaj. Classe 1989, Mazzarani aveva cominciato il campionato da calciatore, segnando anche tre reti, prima di assumere la nuova responsabilità tecnica.

Promozione, girone E – Classifica: Locate 19 punti, Union Basso Pavese, Viscontea Pavese e Vigevano 18, Casteggio 17, Siziano Lanterna, Robbio e Vighignolo 16, Orione 15, Accademia Vittuone 14, Arca 13, Ac Pavia 12, Garlasco 11, Pontevecchio 8, Accademia Pavese 7, Rosatese 2.

Sette vicende diverse, che confermano quanto sia intensa in questa fase della stagione la ricerca di nuovi equilibri da parte delle società, tra chi vuole rilanciare la propria classifica e chi ha deciso di modificare il progetto tecnico nonostante risultati recenti favorevoli.

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