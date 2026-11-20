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CASTELSEPRIO – Una giornata di festa e di emozioni per il Parco archeologico di Castelseprio, che sabato 14 novembre ha celebrato la riapertura della chiesa di Santa Maria foris portas, uno dei monumenti più importanti del complesso archeologico. L’inaugurazione ha richiamato numerosi visitatori, che hanno partecipato con entusiasmo all’appuntamento, segnando un momento significativo per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio.

A raccontare il successo dell’iniziativa sono stati gli stessi responsabili del Parco archeologico, che attraverso i canali social hanno voluto ringraziare il pubblico per la partecipazione e condividere alcune immagini della giornata.

«Abbiamo atteso qualche giorno a celebrare la bellissima giornata di sabato scorso, per fare ordine con il caleidoscopio di emozioni che ci ha travolti», si legge nel messaggio pubblicato dal Parco. Particolarmente sentito il ringraziamento rivolto ai visitatori, la cui presenza ha contribuito a rendere speciale la riapertura. «L’inaugurazione della riapertura della nostra chiesa preferita è stata davvero un momento emozionante e lo dobbiamo alla vostra grande ed entusiasta partecipazione».

Dietro l’appuntamento, spiegano dal Parco, ci sono state giornate di intenso lavoro per preparare l’inaugurazione. Un impegno ripagato dall’interesse dimostrato dal pubblico e dalla partecipazione registrata durante l’evento.

Santa Maria foris portas è conosciuta soprattutto per il suo ciclo di affreschi altomedievali, una testimonianza artistica di eccezionale valore. La chiesa fa parte del sito seriale UNESCO dedicato ai Longobardi in Italia, riconosciuto patrimonio mondiale dell’umanità nel 2011 insieme all’area archeologica di Castelseprio. La riapertura costituisce quindi un momento importante per la fruizione di uno dei luoghi simbolo della storia locale, meta di visitatori e appassionati di archeologia e arte.

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