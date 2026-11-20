Città

SARONNO – “Saronno merita un progetto costruito intorno ai suoi cittadini, non cittadini costretti ad adattarsi al progetto”. È con questa presa di posizione che il gruppo consiliare di Forza Italia conclude la serie di cinque comunicati dedicati alla riqualificazione dell’ex Isotta Fraschini, pubblicati dopo il doppio consiglio comunale dell’11 e 12 novembre sull’esame delle osservazioni e delle controdeduzioni.

QUI LA PRIMA PUNTATA – “Maggioranza supina, il Comune non faccia da ufficio stampa”

QUI LA SECONDA PUNTATA – “Il parco? Uno specchietto per le allodole”. Forza Italia chiede conto dei costi

QUI LA TERZA PUNTATA – “Dentro il girotondo radical chic, fuori le code infinite”. L’affondo di Forza Italia

QUI LA QUARTA PUNTATA – “Gli slogan verdi non ripuliscono l’aria”. Forza Italia su bonifica e traffico

Abbiamo parlato di patrimonio pubblico, parco, manutenzione, viabilità, parcheggi e inquinamento. Ora torniamo alla domanda iniziale: quali benefici giustificano le rinunce e le conseguenze richieste a Saronno? Tu@Saronno rivendica di aver scelto il verde al posto di strade e parcheggi. Ma governare una città significa affrontare insieme queste esigenze, spiegando come ogni scelta contribuisca all’interesse collettivo.

Il verde attorno ai nuovi palazzi non risolve le code sulla Varesina. L’accessibilità pubblica non chiarisce il valore del patrimonio ceduto. La mobilità dolce interna non risponde alle esigenze dei pendolari.

E una destinazione scolastica all’ex Bernardino Luini richiede risposte su tempi, sicurezza e accessi, oltre a una spiegazione politica: perché preferirla al presidio dei Carabinieri che avevamo proposto e che avrebbe contribuito in maniera determinante a risolvere i problemi della sicurezza nella nostra città. Ma con dati certi. Documentati. Non come quelli dei costi della manutenzione del parco.

Chi ha stabilito le priorità: il Comune o l’operatore?

A nostro giudizio, questa maggioranza ha difeso il progetto con molta più determinazione di quanta ne abbia mostrata nel pretendere che il progetto desse risposte ai problemi dei Saronnesi. È questo il senso politico della parola “supina”. Se la giudicate ingiusta, rispondete con i risultati. Indicate le modifiche ottenute, i problemi risolti, le garanzie conquistate. Spiegate il valore delle rinunce pubbliche e quello dei benefici ricevuti in cambio.

Mostrate dove e come avete fatto prevalere le esigenze di Saronno. Non basta approvare un progetto per dimostrare di aver governato una trasformazione. Non condividiamo neppure la politica del “piutost che nient mei piutost” che ci viene a più riprese propinata dal Pd.

Il Comune deve esercitare fino in fondo il proprio ruolo, senza diventare l’ufficio stampa di chi propone l’intervento. Saronno merita un progetto costruito intorno ai suoi cittadini, non cittadini costretti ad adattarsi al progetto.

Questa serie si “conclude”. Le domande restano e continueremo a chiedere risposte che questa maggioranza ha sempre evitato accuratamente di dare (probabilmente anche ai propri consiglieri) come dimostrato dall’atteggiamento prevaricatore del presidente del consiglio negli ultimi consigli comunali.

FINE… per ora…

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