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GERENZANO – Un pomeriggio all’insegna del teatro e del divertimento attende Gerenzano domenica 22 novembre. Alle 16, il Teatro San Filippo Neri di piazza De Gasperi ospiterà “Adess va in pe’ una guera”, commedia dialettale proposta dalla compagnia teatrale “Quelli dell’Arcobaleno” di Cesano Maderno.

L’appuntamento è promosso dall’Amministrazione comunale di Gerenzano, attraverso l’assessorato alla Cultura. L’ingresso sarà libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Al centro della commedia ci sono due sposini particolarmente litigiosi, difesi a spada tratta dai rispettivi genitori. Ma, con il susseguirsi delle situazioni, emerge un retroscena inatteso: i tre uomini, ovvero lo sposo, il suocero e il consuocero, hanno stretto una sorta di complotto per portare avanti una serie di illeciti all’insaputa delle proprie mogli.

Quando le tre donne scoprono l’inganno, decidono di reagire e affrontare la situazione, trascinando i rispettivi mariti in tribunale davanti a un giudice, nonostante la loro contrarietà. Tra equivoci e situazioni divertenti, il verdetto finale offrirà alle tre famiglie una soluzione inaspettata. Le tre coppie potranno così tornare a casa più innamorate di prima, con una morale da ricordare: chi ha voluto la bicicletta… pedala.

(foto archivio)

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