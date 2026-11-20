Città

SARONNO – Sabato 21 novembre alle 19.30 Helianto porta “In bocca al lupo!” al bar: un omaggio tra letteratura, teatro e convivialità, con aperitivo bolognese e la “Luisona” come dessert. La cultura trova casa anche nei luoghi dove ci si incontra ogni giorno. Un bar può diventare un piccolo palcoscenico, una storia può avvicinare persone che non si conoscono e le parole di un autore possono trasformare una serata in un’esperienza condivisa.

È con questo spirito che sabato 21 novembre, alle 19.30, il bar in via Monte Pasubio 11, accoglierà “In bocca al lupo! – Omaggio a Stefano Benni”, il reading teatrale dell’Associazione Helianto dedicato a una delle voci più originali della letteratura italiana contemporanea.

Dopo le precedenti tappe, il percorso dello spettacolo prosegue a Saronno, portando con sé l’ironia, la fantasia e l’umanità dell’universo di Benni. Le voci degli interpreti daranno vita a personaggi e racconti capaci di far sorridere e, nello stesso tempo, di restituire uno sguardo sorprendente sulle nostre fragilità e contraddizioni.

Per Helianto, promuovere cultura sul territorio significa creare occasioni di incontro e costruire relazioni. Attraverso il teatro, la musica, la letteratura e le arti, l’associazione lavora per avvicinare le persone alla partecipazione culturale, valorizzando le energie e gli spazi delle comunità. Un impegno che prende forma anche nella scelta di portare le storie fuori dai luoghi abitualmente dedicati allo spettacolo, incontrando il pubblico in contesti quotidiani, accoglienti e accessibili.

Il legame con il mondo di Benni accompagnerà anche la proposta gastronomica della serata, con un aperitivo bolognese e, come dessert, la “Luisona”, in un richiamo giocoso al celebre immaginario di Bar Sport. Un modo per intrecciare il piacere delle storie a quello dello stare insieme.

A dare voce all’omaggio saranno Antonio Siciliani, Chiara Angaroni, Elisabetta Pignotti, Giuseppe Luvrano, Marco Turetta, Mariella Petruzzelli, Simone Giarratana e Sofia Luvrano.

L’ingresso allo spettacolo è libero; la prenotazione è consigliata.

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