Hockey

RHO – Raggiungere in treno la Fiera Ice Arena di Rho per assistere alle partite del Milano Hockey Club spendendo soltanto 10 euro per il viaggio di andata e ritorno. È la nuova proposta di Trenord, che ha introdotto una tariffa agevolata in occasione di quattro incontri della formazione milanese in programma nell’impianto del polo fieristico. L’iniziativa, denominata “Day Pass Milano Hockey Club”, consente di partire da qualsiasi stazione ferroviaria della Lombardia e raggiungere Rho Fiera Milano con un unico biglietto speciale, valido per il viaggio di andata e ritorno nella giornata della partita.

Sono quattro gli appuntamenti interessati dalla promozione: domenica 22 novembre e mercoledì 30 dicembre 2026, venerdì 8 gennaio e domenica 21 febbraio 2027.

Il costo del pass è di 10 euro per un passeggero adulto, indipendentemente dalla stazione lombarda di partenza. È prevista inoltre un’agevolazione per le famiglie: i ragazzi di età inferiore ai 14 anni che viaggiano accompagnati dal titolare del biglietto possono utilizzare gratuitamente il treno.

L’offerta rappresenta dunque un’opportunità anche per gli appassionati di hockey del Saronnese e delle zone limitrofe, che potranno raggiungere l’impianto di Rho utilizzando il trasporto ferroviario, evitando gli spostamenti in automobile e le difficoltà legate al parcheggio nei pressi del polo fieristico.

La stazione di Rho Fiera Milano è servita dalle linee suburbane S5, S6 e S11 e da diversi collegamenti regionali. I viaggiatori dovranno naturalmente verificare gli orari e le eventuali coincidenze necessarie per raggiungere la destinazione dalla propria stazione di partenza.

L’iniziativa è realizzata con il supporto di Discovera, piattaforma dedicata alla mobilità e al turismo sostenibile. L’acquisto del biglietto consente inoltre di accumulare i Punti Verdi del programma fedeltà Trenord, calcolati sulla base delle emissioni di anidride carbonica risparmiate rispetto all’utilizzo dell’automobile. I punti raccolti possono essere successivamente convertiti in premi e altri vantaggi.

Il Day Pass Milano Hockey Club può essere acquistato online. Le condizioni della promozione e le informazioni sulle modalità di utilizzo sono disponibili sul sito e sull’app di Trenord. Una proposta che punta a favorire l’utilizzo del treno per gli eventi sportivi e, nello stesso tempo, ad avvicinare nuovi spettatori alle partite di hockey su ghiaccio ospitate a Rho.

20112026